Авторы стратегии Tempest Rising представили задорный геймплейный трейлер

До релиза Tempest Rising остаётся всего две недели, и 3D Realms вместе с Saber Interactive и Slipgate Ironworks выпустили обзорный трейлер, рассказывающий об особенностях игры. Видео длиной в четыре минуты знакомит с сюжетом, механиками, фракциями и режимами.

События RTS разворачиваются в альтернативной версии 1997 года, где Кубинский ракетный кризис привёл к ядерной войне. На планете распространилась загадочная субстанция Tempest, пробудившая древнюю расу Veti. Игроков ждут две сюжетные кампании — за мобильные силы Global Defense Forces и более агрессивную Tempest Dynasty.

Игра предлагает глубокую стратегию, строительство баз, управление армиями и напряжённые сражения. Саундтрек написал Фрэнк Клепаки — легенда серии Command & Conquer.

Tempest Rising выйдет 24 апреля в Steam. Deluxe-версия даст ранний доступ уже с 17 апреля.