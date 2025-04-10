ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Tempest Rising 24.04.2025
Стратегия, RTS
7.9 119 оценок

Авторы стратегии Tempest Rising представили задорный геймплейный трейлер

butcher69 butcher69

До релиза Tempest Rising остаётся всего две недели, и 3D Realms вместе с Saber Interactive и Slipgate Ironworks выпустили обзорный трейлер, рассказывающий об особенностях игры. Видео длиной в четыре минуты знакомит с сюжетом, механиками, фракциями и режимами.

События RTS разворачиваются в альтернативной версии 1997 года, где Кубинский ракетный кризис привёл к ядерной войне. На планете распространилась загадочная субстанция Tempest, пробудившая древнюю расу Veti. Игроков ждут две сюжетные кампании — за мобильные силы Global Defense Forces и более агрессивную Tempest Dynasty.

Игра предлагает глубокую стратегию, строительство баз, управление армиями и напряжённые сражения. Саундтрек написал Фрэнк Клепаки — легенда серии Command & Conquer.

Tempest Rising выйдет 24 апреля в Steam. Deluxe-версия даст ранний доступ уже с 17 апреля.

9
0
Tempest Rising
24.04.2025
Комментарии: 0
Ваш комментарий