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Them and Us 07.09.2018
Экшен, Адвенчура, Ужасы, Инди, От третьего лица, Зомби
7.6 133 оценки

В крупном обновлении Them and Us добавили мастерскую

VovanVV1982
Новости

Them and Us - классический хоррор на выживание с уклоном на погружение в атмосферу игры получил крупное обновление.

Список исправлений в игре «Them and Us»:

  • Добавили возможность, позволяющую игрокам в режиме фиксированной камеры захватывать врага, когда на него нацеливаются. Эту опцию можно включить/отключить, удерживая [Контроллер] LT/L2 или [Клавиатура] По умолчанию: Пробел при наведении на врага. Это обучающее сообщение будет появляться в игре один раз при каждой новой игре.
  • Добавили в точке приземления место, где игроки могут сохранить свою игру, поскольку само по себе автосохранение не было включено для (сложностей Hard, Pro).
  • Добавили возможность игрокам и художникам со всего мира создать своего собственного персонажа и добавить его в «Them and Us». Ожидайте большего в будущем, если это вызовет достаточный интерес.
  • Добавили в мастерскую 2 образца персонажей, которых конечно каждый может скачать и поиграть прямо сейчас.

Как сказала Хелен Адамс Келлер (американская писательница) 100 лет назад: «В одиночку мы можем сделать очень мало; вместе мы можем сделать так много.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
J Jonah Jameson

Хз, я эту душную игру "сходи туда-возьми это-вернись туда и так по кругу" вернул

3
saa0891

Отличная игра в духе старых резиков, с разными вариантами прохождения, неплохими головоломками и разными концовками, и что самое классное разрабы сделали возможность выбора камеры хочешь фиксированная (как в оригинальных резиках), хочешь от третьего лица.

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