В крупном обновлении Them and Us добавили мастерскую

Them and Us - классический хоррор на выживание с уклоном на погружение в атмосферу игры получил крупное обновление.

Список исправлений в игре «Them and Us»:

Добавили возможность, позволяющую игрокам в режиме фиксированной камеры захватывать врага, когда на него нацеливаются. Эту опцию можно включить/отключить, удерживая [Контроллер] LT/L2 или [Клавиатура] По умолчанию: Пробел при наведении на врага. Это обучающее сообщение будет появляться в игре один раз при каждой новой игре.

Добавили в точке приземления место, где игроки могут сохранить свою игру, поскольку само по себе автосохранение не было включено для (сложностей Hard, Pro).

Добавили возможность игрокам и художникам со всего мира создать своего собственного персонажа и добавить его в «Them and Us». Ожидайте большего в будущем, если это вызовет достаточный интерес.

Добавили в мастерскую 2 образца персонажей, которых конечно каждый может скачать и поиграть прямо сейчас.

Как сказала Хелен Адамс Келлер (американская писательница) 100 лет назад: «В одиночку мы можем сделать очень мало; вместе мы можем сделать так много.