В крупном обновлении Them and Us добавили мастерскую

Хардкорный хоррор на выживание с акцентом на атмосферу и погружение игроков.

1978 год. Мчащийся автобус попадает в аварию, на старых и извилистых грунтовых дорогах, которые окружают обширную дикую природу Америки. В живых осталась лишь молодая девушка по имени Алисия. Она одна. Она ранена. И вокруг неё, тихо, медленно, разворачивается сюрреалистический и смертельный кошмар.