Создатели Titan Quest II поделились новыми подробностями и скриншотами игры

Сегодня студия Grimlore Games опубликовала небольшую статью касательно грядущей Titan Quest II, в которой поделилась подробностями проекта, а так же новыми артами и скриншотами игры.
По словам разработчиков, в Titan Quest II они поставили перед собой цель создать пышный, привлекательный, созданный вручную мир, который игрок сможет исследовать. Основным источником вдохновения для них послужила оригинальная Titan Quest - она была их отправной точкой при создании мира Titan Quest II.
"Оригинальная игра не зря является классикой, а ее яркий, гостеприимный мир по-прежнему выделяется среди других ролевых игр. Во многом это связано с уникальным мифологическим сеттингом игры, в котором Древняя Греция используется в качестве фона для невероятных историй о приключениях, богах и монстрах. Мы хотим, чтобы наш мир передал то же ощущение фантастического приключения среди живописных греческих пейзажей, поэтому при разработке концепции игрового мира мы внимательно изучили оригинальную игру, а также яркую природную среду самой Греции.
Помимо природного окружения, Titan Quest II наполнена мифологическими локациями. Это места, где обитают монстры или магические существа. Иногда они принимают форму высоких сооружений, построенных самими богами. Мы снова черпали вдохновение из древнегреческих храмов и деревень из реального мира, но хотим придать им более масштабный мифологический оттенок. Хотя некоторые локации в игре узнаваемы из истории, версия этих мест в Titan Quest II определенно более фантастическая. Подобно тому, как древние греки видели руку богов, которая влияла на их жизни, мир Titan Quest II - это мир, в котором все боги, монстры и волшебные существа греческой мифологии реальны, и этот подход позволяет нам изображать такие места, как Мессенское побережье и Спарту такими, какими вы их никогда раньше не видели.
В греческих мифах герои никогда не знали, с чем им придется столкнуться, когда они высадятся на новом берегу. Некоторые части мира были известны, но некоторые оставались загадочными, полными опасностей и волшебства. Мы хотели привнести то же ощущение открытий, приключений и опасности в мир Titan Quest II. Мы используем термин созданный вручную для описания нашего мира, потому что хотим, чтобы каждое место, которое открывает игрок, казалось целенаправленным и особенным. За блуждание по проторенным дорогам должно быть вознаграждение, поэтому наши дизайнеры проработали мир вручную, без процедурной генерации, чтобы привлечь внимание игрока и подарить ему уникальные, запоминающиеся приключения. Многие из самых интересных частей мира Titan Quest II вообще не обозначены указателями! Они созданы для того, чтобы игроки могли их обнаружить самостоятельно." - написали разработчики
Titan Quest II выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S. На данный момент дата выхода проекта неизвестна.
Жду эту игру, д4 не оправдал себя.
самая ожидаемая игра, надеюсь не похерят атмосферу
Рисунки неплохи. Скрины стерильны.
БЫли не стерильные скрины несколько месяцев назад. С разными npc и файтами.
Первую прошел на мобиле. Неплохой клон диабло
Только вот на момент выхода она превосходила диабло 2 буквально во всём)
Что-то сомнения, что в этом году выйдет. Хотя на движке U.E 5 все больше и больше игр. Надеюсь на игровой бум, как было в свое время с У.Е 3. Когда столько игр выходило с 2006г в течении нескольких лет.
Первая часть моя любимая игра, только что узнал, что вторая часть будет... Прям хоть за пивком сходить что ли, очень настроение поднялось )