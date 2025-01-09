Продажи вампирского экшена V Rising превысили 5 млн копий

Игра V Rising от Stunlock Studios преодолела отметку в пять миллионов проданных копий. Этот вампирский симулятор выживания в открытом мире впервые появился в раннем доступе на ПК через Steam 17 мая 2022 года. Полный релиз состоялся 8 мая 2024 года для ПК и 11 июня 2024 года для PlayStation 5.

«Пять миллионов продаж — это свидетельство страсти нашей команды и невероятного сообщества игроков», — отметил Рикард Фрисегард, генеральный директор Stunlock Studios.

Разработчики анонсировали крупное обновление в 2025 году. Оно добавит новый биом, фракцию, «древние технологии» и переработанную систему прогрессии. Также появятся опции дуэлей, кастомные арены в замках и другие безрисковые PvP-режимы.