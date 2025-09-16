Valheim готовится к запуску на PS5 в 2026 году

Шведская студия Iron Gate совместно с издателем Coffee Stain Publishing объявила, что популярная игра на выживание Valheim выйдет на PlayStation 5 в 2026 году. На данный момент проект доступен в раннем доступе для PC, Xbox Series и Xbox One, где с момента дебюта в 2021 году завоевал огромную популярность, получив 94% положительных отзывов на Steam и продав более 12 миллионов копий.

«Мы рады, что Valheim станет доступна ещё большему количеству игроков», — отметил соучредитель Iron Gate Хенрик Торнквист. — «Новые платформы позволят ещё большему числу викингов исследовать мир, который мы создавали с таким усердием».

Valheim — это выживание и исследование в процедурно сгенерированном мире, вдохновлённом скандинавской мифологией. Игроки могут сражаться, строить базы, исследовать опасные биомы и создавать собственное наследие в Десятом Царстве.

За годы раннего доступа игра получила множество обновлений: «Hearth & Home» улучшило строительство и быт, «Mistlands» представил таинственный туманный биом с магическими существами, «Ashlands» бросил вызов на коварных утёсах, а «Call To Arms» усилило боевую систему и добавило новые виды оружия, брони и материалов для крафта.

Предстоящий запуск на PS5 откроет мир Valheim для ещё большей аудитории и позволит новым игрокам испытать легендарные приключения викингов.