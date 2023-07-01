Дополнению The Frozen Throne для Warcraft 3 исполнилось 20 лет

Дополнению The Frozen Throne для Warcraft 3: Reign of Chaos исполнилось ровно 20 лет — DLC вышло 1 июля 2002 года на PC. Оно представляет собой прямое продолжение оригинальной стратегии, в котором игроки вновь оказываются в Азероте.

Дополнение The Frozen Thron добавило в Warcraft 3 несколько нововведений: юнитов, постройки и специальные таверны для найма нейтральных персонажей. Также разработчики исправили некоторые ошибки, внесли изменения в баланс и добавили несколько карт.

В начале 2020 года Blizzard Entertainment выпустила Warcraft 3: Reforged — обновленную версию Warcraft 3: Reign of Chaos и дополнения The Frozen Throne. Ремастер получил крайне негативные отзывы и стал одним из худших тайтлов в истории Metacritic, набрав 0,6 баллов из 10 по мнению пользователей.