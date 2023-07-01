Warcraft 3 13.06.2002
9.3 3 478 оценок

Дополнению The Frozen Throne для Warcraft 3 исполнилось 20 лет

Simple Jack
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Дополнению The Frozen Throne для Warcraft 3: Reign of Chaos исполнилось ровно 20 лет — DLC вышло 1 июля 2002 года на PC. Оно представляет собой прямое продолжение оригинальной стратегии, в котором игроки вновь оказываются в Азероте.

Дополнение The Frozen Thron добавило в Warcraft 3 несколько нововведений: юнитов, постройки и специальные таверны для найма нейтральных персонажей. Также разработчики исправили некоторые ошибки, внесли изменения в баланс и добавили несколько карт.

В начале 2020 года Blizzard Entertainment выпустила Warcraft 3: Reforged — обновленную версию Warcraft 3: Reign of Chaos и дополнения The Frozen Throne. Ремастер получил крайне негативные отзывы и стал одним из худших тайтлов в истории Metacritic, набрав 0,6 баллов из 10 по мнению пользователей.

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-1
6
Warcraft 3
13.06.2002
Комментарии: 6
Ваш комментарий
warp 37

Обожаю Warcraft III, моя самая любимая игра в жанре RTS. Как раз в районе момента релиза у меня личный ПК появился. Из игры не вылазил.

Жаль, Warcraft на The Frozen Throne и закончился...

4
Wing42

Ого, неужели тебе нравятся даже хорошие игры! Не знал, не знал!

1
Agent Qracle

По факту, Варик на Катаклизме закончился (субъективное мнение, все как ты любишь чВ)

0
Shеpard

После этого великолепного дополнения началась деградация Военного Ремесла.

2
hpi

Поюмать, я его в школе гамал на уроках информатики в 10 классе.

1
Абабков Денис

Эх, 20 лет не одной новой части (про ВоВ даже знать не хочу)

0