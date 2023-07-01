Дополнению The Frozen Throne для Warcraft 3 исполнилось 20 лет

Дополнению The Frozen Throne для Warcraft 3: Reign of Chaos исполнилось ровно 20 лет — DLC вышло 1 июля 2002 года на PC. Оно представляет собой прямое продолжение оригинальной стратегии, в котором игроки вновь оказываются в Азероте.
Дополнение The Frozen Thron добавило в Warcraft 3 несколько нововведений: юнитов, постройки и специальные таверны для найма нейтральных персонажей. Также разработчики исправили некоторые ошибки, внесли изменения в баланс и добавили несколько карт.
В начале 2020 года Blizzard Entertainment выпустила Warcraft 3: Reforged — обновленную версию Warcraft 3: Reign of Chaos и дополнения The Frozen Throne. Ремастер получил крайне негативные отзывы и стал одним из худших тайтлов в истории Metacritic, набрав 0,6 баллов из 10 по мнению пользователей.
Обожаю Warcraft III, моя самая любимая игра в жанре RTS. Как раз в районе момента релиза у меня личный ПК появился. Из игры не вылазил.
Жаль, Warcraft на The Frozen Throne и закончился...
Ого, неужели тебе нравятся даже хорошие игры! Не знал, не знал!
По факту, Варик на Катаклизме закончился (субъективное мнение, все как ты любишь чВ)
После этого великолепного дополнения началась деградация Военного Ремесла.
Поюмать, я его в школе гамал на уроках информатики в 10 классе.
Эх, 20 лет не одной новой части (про ВоВ даже знать не хочу)