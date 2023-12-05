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Warface 12.04.2012
6.8 4 404 оценки

Анонс ивента "Снежные баталии" в Warface

DrugFruger
Новости

На публичном тестовом сервере игры Warface проходит активное тестирование второй части новогоднего обновления. Игрокам предлагается проверить событие «Снежные баталии», которое будет состоять из PvE спецопераций и нового PvP режима «Опорный пункт».

В рамках ивента вводится оружие, такое как снежкомёт и новейший помповый дробовик Garibaldi 12GA, а также специальные скины и новая версия карты «Трейлерный парк». За участие в событии игроки могут заработать валюту для покупки различных призов.

Обновление также содержит новые оружейные серии, киберспортивный контент и достижения. Релизная версия патча будет включать в себя еще одну новую винтовку, новый сезон, двух новых агентов, улучшения рейтинговых битв, а также новогодний контент.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
вупсич пупсич

Помню старый варфейс.
Спецухи "марафон", "ледокол" - мои любимые. Остальные были либо слишком легкие, либо не интересные.
Самая анальная была "восход". Залутал достижение за профи и всё. Перестал играть.
У нас был пве клан, мне показали все тактики галактики. Я любил за медика отыгрывать, еще узкон выбил. Коеф времена были.

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rewgerg43252

То есть тогда он не был донатной помойкой?

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вупсич пупсич rewgerg43252

Тогда он уже был донатной помойкой, но старых игроков я определенно застал.

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JustA_NiceGuy rewgerg43252

Всегда был, просто игра заразная. Особенно когда закинул первый донат... Слезть с этой игры это как избавится от зависимости. Никому не советую даже пробовать поиграть!

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JustA_NiceGuy

Снежные фекалии.

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