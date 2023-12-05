Анонс ивента "Снежные баталии" в Warface

На публичном тестовом сервере игры Warface проходит активное тестирование второй части новогоднего обновления. Игрокам предлагается проверить событие «Снежные баталии», которое будет состоять из PvE спецопераций и нового PvP режима «Опорный пункт».
В рамках ивента вводится оружие, такое как снежкомёт и новейший помповый дробовик Garibaldi 12GA, а также специальные скины и новая версия карты «Трейлерный парк». За участие в событии игроки могут заработать валюту для покупки различных призов.
Обновление также содержит новые оружейные серии, киберспортивный контент и достижения. Релизная версия патча будет включать в себя еще одну новую винтовку, новый сезон, двух новых агентов, улучшения рейтинговых битв, а также новогодний контент.
Помню старый варфейс.
Спецухи "марафон", "ледокол" - мои любимые. Остальные были либо слишком легкие, либо не интересные.
Самая анальная была "восход". Залутал достижение за профи и всё. Перестал играть.
У нас был пве клан, мне показали все тактики галактики. Я любил за медика отыгрывать, еще узкон выбил. Коеф времена были.
То есть тогда он не был донатной помойкой?
Тогда он уже был донатной помойкой, но старых игроков я определенно застал.
Всегда был, просто игра заразная. Особенно когда закинул первый донат... Слезть с этой игры это как избавится от зависимости. Никому не советую даже пробовать поиграть!
Снежные фекалии.