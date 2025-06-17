В Warface началось событие "Восхождение" с уникальными усилениями в PvP

В Warface стартовало летнее событие «Восхождение». Игрокам открылся PvP-режим «Потасовка» на трех картах. Его особенность — уникальные усиления. Они наделяют бойцов особыми чертами. Например, Ниндзя получит улучшенную катану, а Джаггернаут — пулемет с бесконечными патронами.

Игроки могут выполнить тематические контракты и спецоперации. За них выдают валюту события, которую можно обменять на награды. Главная новинка — оружейная серия «Андроид». В нее вошли M16A3 Custom, FN SCAR-L PDW, USAS-12 и CheyTac M200.

Вместе с этим в Warface начался новый сезон рейтинговых матчей «Опасный аттракцион». Разработчики улучшили систему начисления очков и ввели компенсации. На промостранице доступны временные подарки и задания. За их выполнение можно навсегда получить набор с оружием и внешностью агента «Горгона».