На The Game Awards 2024 был представлен геймплейный трейлер Warframe: 1999

На The Game Awards 2024 был представлен геймплейный трейлер долгожданного обновления Warframe: 1999, которое стало одним из ярких моментов мероприятия. И, как было объявлено, обновление уже доступно на PC и консолях с 13 декабря 2024 года.

Warframe: 1999 переносит игроков в альтернативную реальность 1999 года, где царит постапокалиптическая и киберпанковая атмосфера. Игроки смогут узнать об истоках Warframe, биомеханической боевой брони, которая стала культовой частью вселенной. Множество новых миссий, а также увлекательная история раскроют тайны прошлого, в то время как новые элементы контента, включая систему дружбы и романтики с NPC, обогатят игровой процесс.

Обновление также добавит новые испытания, которые можно пройти как в одиночку, так и в кооперативе с другими игроками. Поклонников ждут новые возможности взаимодействия и интересные сюжетные повороты. Warframe: 1999 — это новый взгляд на знакомую вселенную, полную тайн и приключений.