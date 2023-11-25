Warframe начнет развертывание перекрестного сохранения с декабрьским обновлением "Шепот в стенах"

Сегодня, во время 175-й ежемесячной трансляции разработчиков, транслируемой через Twitch, Digital Extremes представила новый игровой процесс и подробности предстоящего кинематографического квеста Warframe «Шепот в стенах».

Одноименное обновление выйдет в декабре (точная дата будет объявлена на The Game Awards) и добавит новую вражескую фракцию, класс оружия из книги Гримуар, центр игрока, наборы локаций окружающей среды, синдикат союзников, обновленную систему тяжелых атак и конечно новый кинематографический квест.

Смысл повествования заключается в том, что игроки наконец-то получат ответы, которых они жаждали с самого начала Warframe. Им придется оказаться под перекрестным огнем между Энтрати и загадочным существом, известным только как «Человек в стене». В этом квесте игроки также столкнутся с совершенно новым типом врагов — Ропотом.

Благодаря недавно добавленному Гримуару (дополнительному оружию) Теннос будет владеть силой Бездны, разрывая врагов жуткими заклинаниями. Гримуар будет становиться все более могущественным по мере того, как игроки будут открывать новые страницы по ходу сюжетной линии «Шепот в стенах». Что касается контента, были добавлены два типа миссий (Алхимия и Нетраклетки), а тип миссии «Убийство» был обновлен новой механикой. Новый набор окружения имеет значительные визуальные улучшения.

В новой хаб-зоне под названием Санктум появятся новые дружелюбные лица, такие как Лойд, который уже много лет находится в крио-сне. После завершения кинематографического квеста станет доступна новая сила Тэннокай: бесплатная случайная тяжелая атака ближнего боя, которая не сбрасывает счетчик комбо.

Игроки могут разблокировать 55-й Варфрейм, Корвекс. Этот недавно обнаруженный пустотный проект Энтрати оборудован разрушающимися настенными ловушками и колоннами термоядерного реактора.

Обновление также ознаменует начало публичного внедрения перекрестного сохранения. Он не будет доступен всем сразу, потому что Digital Extremes хочет избежать слишком сильной нагрузки на систему с самого начала. Тем не менее, похоже, что все получат перекрестное сохранение до конца года.

Одна вещь, которая не будет выпущена вместе с обновлением «Шепот в стенах», — это Gauss Prime Access, который теперь будет выпущен где-то в январе 2024 года.

Digital Extremes также предоставила обновленную информацию о Warframe Mobile. Закрытая бета-версия iOS завершится 30 ноября, чтобы команда разработчиков могла сосредоточиться на полном запуске (запланированном на следующий год). Между тем, у игроков Android теперь есть возможность предварительно зарегистрироваться в Warframe Mobile.