Warframe получила обновление "Бездна Дагата" для ПК и консолей ©

Вышедшее сегодня бесплатное обновление «Бездна Дагата» для Warframe от Digital Extremes предлагает только подарки более чем 70 миллионам зарегистрированных игроков, желающих мгновенно разблокировать или заработать самый жуткий Warframe на сегодняшний день. Представленная на TennoCon в августе, Дагат поднимается из своего проклятого склепа сегодня вместе с серьезными переработками избранных персонажей и компаньонов, кучей новой сезонной косметики и выпуском Grendel Prime Access.

Основываясь на легенде о всаднике без головы, Дагат входит в Исходную Систему, воплощая само призрачное царство с помощью атак с использованием вращающихся серпов и жутких конных панических бегов. Согласно рассказам Бабушки в Сердце Деймоса, Дагат восстает из своей гробницы каждую Ночь Наберуса, сезонный галактический праздник Хэллоуина, до краев наполненный эклектичными дарами.

Дагат также приветствует новое дополнение к семейству оружия меча/кнута, Доррклав, а также новую комнату Додзё с привидениями для кланов под названием Лощина Дагата (оба доступны в коллекции Дагат на торговой площадке).

Примите участие в новом задании «Зона Бездны», чтобы получить новый ресурс, Вейнторн, который поможет завершить проект Дагат и завершить ее воскрешение.