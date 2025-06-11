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Warframe 20.03.2013
Экшен, Мультиплеер, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив
8 1 633 оценки

Warframe получит обновление Isleweaver 25 июня

KoRnEr KoRnEr

Сегодня Digital Extremes объявили, что следующее крупное обновление Warframe под названием Isleweaver выйдет на всех платформах 25 июня.

Игроки, завершившие квест Warframe: 1999 «The Hex», получат доступ к расширенному Королевству Дувири. Они снова столкнутся с Майором Русалкой в ​​эмоционально бурном Королевстве Дувири, наряду с новыми угрозами для этого региона, такими как Шепот и надвигающееся присутствие Безразличия. Мероприятия включают сбор фрагментов знаний для раскрытия повествовательных секретов, открытие нового острова Scholar's Landing и разгадку тайны правления Русалки, прежде чем сразиться с последним Варфреймом, Ораксией, в новой битве с мини-боссом.

В Warframe: 1999 появится система романтических отношений, выход запланирован на 2025 год

Кроме того, Isleweaver представляет Operation: Eight Claw. Здесь игроки объединяются с Dominus Thrax, чтобы получить эксклюзивные награды события, отвоевав Scholar's Landing и трон Дувири у Major Rusalka и Murmur в новой Clan Operation. Исследуйте область в поисках фрагментов знаний, чтобы узнать больше об истории Rusalka и текущем состоянии королевства Дувири. Во время Operation: Eight Claw предыдущие награды Clan Operation будут доступны для получения снова до среды, 16 июля.

Все игроки получат доступ к Ораксии, 61-му Варфрейму, известной как владычица страха. Ораксия может изолировать и казнить ослабленных врагов, отравлять врагов, поглощать отмеченных врагов для усиления и призывать рои пауков, как это делает хорошая мать-выводок из трупов павших. Вместе с Ораксией в арсенал Варфрейма будут добавлены два новых оружия: метательное оружие из скопления шипов Сциотида и ядовитый кнут Спиннерекс.

Также есть новые Deluxe Cosmetics и TennoGen. Исследуйте новые грани Citrine с последней Deluxe Collection, включая Citrine Aphrodita Skin, Corazon Syandana и другие драгоценные косметические средства, все из которых получили новый вид. Игроки также могут вывести свою игру Fashion Frame на новый уровень и собрать новые TennoGen cosmetics, чтобы украсить свои Warframes, оружие и операторов новыми, разработанными сообществом настройками, когда выйдет Isleweaver.

Digital Extremes также подтвердила свою приверженность улучшению первых впечатлений от Warframe для новых игроков в этом году с запуском Isleweaver. Переработанное вводное руководство было представлено в одном из первых квестов, Vor's Prize, которое модернизирует битву с боссом. Игроки также могут поэкспериментировать с переработкой игрового процесса Валькирии, которая меняет ее набор способностей, чтобы обеспечить более быстрый и агрессивный стиль игры, который соответствует ее набору, ориентированному на ближний бой.

Больше объявлений будет сделано во время TennoCon, который пройдет 18-19 июля в Лондоне, Онтарио, Канада. Это должно быть особое событие, учитывая, что это десятый год проведения конвенции Warframe, ориентированной на фанатов.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Diablonos

Что это за го вно? Нейросетка зазбоила?

Scholar's Landing Major Rusalka Murmur Clan Operation. Deluxe Cosmetics Citrine Aphrodita Skin Vor's Prize Corazon Syandana
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Alex40001

еще 15 минут сюжета и полгода фарма ура. в соулраме сюжета так и не завезли