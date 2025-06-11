Warframe получит обновление Isleweaver 25 июня

Сегодня Digital Extremes объявили, что следующее крупное обновление Warframe под названием Isleweaver выйдет на всех платформах 25 июня.

Игроки, завершившие квест Warframe: 1999 «The Hex», получат доступ к расширенному Королевству Дувири. Они снова столкнутся с Майором Русалкой в ​​эмоционально бурном Королевстве Дувири, наряду с новыми угрозами для этого региона, такими как Шепот и надвигающееся присутствие Безразличия. Мероприятия включают сбор фрагментов знаний для раскрытия повествовательных секретов, открытие нового острова Scholar's Landing и разгадку тайны правления Русалки, прежде чем сразиться с последним Варфреймом, Ораксией, в новой битве с мини-боссом.

Кроме того, Isleweaver представляет Operation: Eight Claw. Здесь игроки объединяются с Dominus Thrax, чтобы получить эксклюзивные награды события, отвоевав Scholar's Landing и трон Дувири у Major Rusalka и Murmur в новой Clan Operation. Исследуйте область в поисках фрагментов знаний, чтобы узнать больше об истории Rusalka и текущем состоянии королевства Дувири. Во время Operation: Eight Claw предыдущие награды Clan Operation будут доступны для получения снова до среды, 16 июля.

Все игроки получат доступ к Ораксии, 61-му Варфрейму, известной как владычица страха. Ораксия может изолировать и казнить ослабленных врагов, отравлять врагов, поглощать отмеченных врагов для усиления и призывать рои пауков, как это делает хорошая мать-выводок из трупов павших. Вместе с Ораксией в арсенал Варфрейма будут добавлены два новых оружия: метательное оружие из скопления шипов Сциотида и ядовитый кнут Спиннерекс.

Также есть новые Deluxe Cosmetics и TennoGen. Исследуйте новые грани Citrine с последней Deluxe Collection, включая Citrine Aphrodita Skin, Corazon Syandana и другие драгоценные косметические средства, все из которых получили новый вид. Игроки также могут вывести свою игру Fashion Frame на новый уровень и собрать новые TennoGen cosmetics, чтобы украсить свои Warframes, оружие и операторов новыми, разработанными сообществом настройками, когда выйдет Isleweaver.

Digital Extremes также подтвердила свою приверженность улучшению первых впечатлений от Warframe для новых игроков в этом году с запуском Isleweaver. Переработанное вводное руководство было представлено в одном из первых квестов, Vor's Prize, которое модернизирует битву с боссом. Игроки также могут поэкспериментировать с переработкой игрового процесса Валькирии, которая меняет ее набор способностей, чтобы обеспечить более быстрый и агрессивный стиль игры, который соответствует ее набору, ориентированному на ближний бой.

Больше объявлений будет сделано во время TennoCon, который пройдет 18-19 июля в Лондоне, Онтарио, Канада. Это должно быть особое событие, учитывая, что это десятый год проведения конвенции Warframe, ориентированной на фанатов.