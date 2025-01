Warhammer Age of Sigmar: Tempestfall снимается с продажи

Как заявили разработчики из Carbon Studio известные по проектам Hunt Together и The Wizards, приключенческая VR-боевик игра Warhammer Age of Sigmar: Tempestfall будет снята с продажи из-за истечения срока лицензии.

Уже 10 января 2025 года прекратятся продажи на Steam. Что касается платформ Quest и Viveport, даты удаления игры пока не определены.

Carbon Studio выразили благодарность за возможность сотрудничества с Warhammer. Они назвали эту работу «честью и привилегией», добавив, что поддержка игры после удаления предоставляться больше не будет. Дальнейшие подробности о процессе исключения станут известны позже. По отзывам, несмотря на впечатляющую проработку мрачной вселенной Warhammer, были отмечены проблемы с боевой системой и дизайном.

Warhammer Age of Sigmar: Tempestfall еще доступна, и в Steam и Quest можно приобрести её со значительной скидкой в 90%. На платформе Viveport проект также присутствует, но скидка не предусмотрена.