"Это вас наверняка удивит": Сапковский рассказал, кем вдохновлена Йеннифэр

Создатель саги о ведьмаке Анджей Сапковский раскрыл, кто повлиял на образ одной из самых ярких героинь его произведений — чародейки Йеннифэр из Венгерберга.

На вопрос о том, имела ли Йеннифэр конкретные прототипы, писатель признался, что вдохновлялся множеством источников.

Их было много, слишком много, чтобы я смог сейчас всех вспомнить. Поэтому упомяну лишь тех, кого помню, каждая из них в какой-то степени повлиял на формирование Йеннифэр. Это вас наверняка удивит.

По словам автора, в числе вдохновивших его персонажей оказались:

Кирка из «Одиссеи» Гомера;

Морриган из ирландской мифологии;

скандинавская богиня Фрейя;

королева Гвиневра и чародейка Нимуэ из артуровских легенд;

Дама из поэмы «Безжалостная красавица» Джона Китса;

Аэша из романа Генри Райдера Хаггарда;

Катрин Восель из «Большого завещания» Франсуа Вийона.

Таким образом, Йеннифэр стала собирательным образом, вобравшим в себя черты мифологических персонажей, литературных героинь и образов из классической поэзии.

Писатель вернулся в инфополе не просто так. На вопросы фанатов он отвечал в рамках промо-кампании своей новой книги — «Перекресток воронов». Ее продажи в России уже стартовали.