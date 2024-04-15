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об игре
World of Warcraft 21.11.2004
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Фэнтези
8.3 3 113 оценок

Представлена cтатуэтка Сильваны Ветрокрылой c LED-подсветкой

Solstice
Новости

Студия по изготовлению детализированных cтатуэток (Third Eye Studio) продемонстрировали публике свое новое творение - статуэтку Сильваны Ветрокрылой из World of Warcraft. Одним из главных достоинств статуетки являются подсветка в ее глазах, которые светятся красным в темноне, и яркая LED-подсветка, которая встроена в платформу.

Сама фигурка выполнена в масштабе 1/4, имеет размеры 69х54х52 см., и сделана из искусственного камня и полиуретана. Авторы планируют изготовить 128 таких экземпляров и начать продавать их в 1-м квартале 2025 года. Цена статуэтки составит не малых 700 долларов.

Видео-демонстрация статуэтки

+ ещё 2 картинки

Также некоторое время назад была представлена cтатуэтка Тиранды Шелест Ветра, которую вы можете оценить здесь.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
MORDORR

... ' Лучше бы играми занялись, а не мерчем.'

Ну всё равно ведь красиво!

0
Moorchik

Фигурка сама по себе классная, но подсветка, на мой взгляд, лишняя..

0
Mazaxati

А чего мелочатся давайте овердохрена прайс и чтоб она к хренам вся переливалась как пони! народу же нечего больше в розетки сувать или батарейки каждые пару дней покупать или заряжать

-1
Agressor615

Уже неактуально. Лучше бы играми занялись, а не мерчем....

-5