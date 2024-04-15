Представлена cтатуэтка Сильваны Ветрокрылой c LED-подсветкой

Студия по изготовлению детализированных cтатуэток (Third Eye Studio) продемонстрировали публике свое новое творение - статуэтку Сильваны Ветрокрылой из World of Warcraft. Одним из главных достоинств статуетки являются подсветка в ее глазах, которые светятся красным в темноне, и яркая LED-подсветка, которая встроена в платформу.
Сама фигурка выполнена в масштабе 1/4, имеет размеры 69х54х52 см., и сделана из искусственного камня и полиуретана. Авторы планируют изготовить 128 таких экземпляров и начать продавать их в 1-м квартале 2025 года. Цена статуэтки составит не малых 700 долларов.
Также некоторое время назад была представлена cтатуэтка Тиранды Шелест Ветра, которую вы можете оценить здесь.
... ' Лучше бы играми занялись, а не мерчем.'
Ну всё равно ведь красиво!
Фигурка сама по себе классная, но подсветка, на мой взгляд, лишняя..
А чего мелочатся давайте овердохрена прайс и чтоб она к хренам вся переливалась как пони! народу же нечего больше в розетки сувать или батарейки каждые пару дней покупать или заряжать
Уже неактуально. Лучше бы играми занялись, а не мерчем....