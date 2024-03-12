Анонсирован душевный симулятор сельского водителя "Заря"

Инди-разработчики из трех человек SBSR анонсировали сюжетный симулятор сельского водителя в постсоветском сеттинге «Заря».
В роли Василия вам предстоит помогать односельчанам, гонять на рыбалку, возить посылки, буксировать машины, жарить шашлык с мужиками в гаражах и т.д. Также внутри будет полноценный сюжет. Игра предложит вам "насладиться множеством аутентичных постсоветских "клише", начиная со старых автомобилей, заканчивая узнаваемыми из детства пейзажами и простыми радостями жизни".
Даты релиза у проекта пока нет.
😁Когда добавили кооператив.
😁 о, да
что за "постсоветские клише", любая деревня в России сейчас примерно так и выглядит. Только шашлык в гаражах никто не жарит, это дорого.
На трухне прочитал?
😏😁Когда шашлык стал дорогим удовольствием? Его даже школьники покупают и отдыхают потом у реки. Сам сколько раз видел, а городок небольшой.
Xxlы и обиженные поклонники Дудя, у них всё так
Ты чё больной, в России нет гаражей и машин потому, что это дорого!
P. S. Унитазов тоже нет!
А выглядит неплохо)
Артстайл красивый и судя по видео, физика машин тоже хорошая. Возможно поиграем (?)
Душевно))) Это мы покупаем)))
Требуем хоть какой-то сюжет
думал чет интересное..... увидел видео.. понятно... херня! 😀
Надеюсь, каждые 50 км нужно будет менять редуктор и вручную перебирать коробку? Иначе неканон)
Красиво, Атмосферненько выглядит)
хм, это мы ждёмс, правда трейлер очень ии попахивает... Как буд-то жпт чат анимацию рисовал... но ждём больше новостей и подробностей.
А по-Русски написать нельзя было название? Что за клоуны сраные... Какая нафиг "Чача"
Ты даже "по-русски" не смог без ошибок написать, а туда же... А Чача - неплохой, грузинский алкогольный напиток.
Полностью солидарен, но ведь Zдесь крутая буква "Z", на это и расчёт...
хаха годнота
жесть ЖД
Зачем, если есть mudrunner и.
халтурные квадратные контуры буханки...и музкальное сопровождение вместо алегровой и кай метова какая то балалайка
Блевотный мыльный движок.
Это вам не пацифик драйв, все максимально дёшево и дубово