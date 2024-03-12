Анонсирован душевный симулятор сельского водителя "Заря"

Инди-разработчики из трех человек SBSR анонсировали сюжетный симулятор сельского водителя в постсоветском сеттинге «Заря».

В роли Василия вам предстоит помогать односельчанам, гонять на рыбалку, возить посылки, буксировать машины, жарить шашлык с мужиками в гаражах и т.д. Также внутри будет полноценный сюжет. Игра предложит вам "насладиться множеством аутентичных постсоветских "клише", начиная со старых автомобилей, заканчивая узнаваемыми из детства пейзажами и простыми радостями жизни".

Даты релиза у проекта пока нет.