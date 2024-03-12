на главную
об игре
Zarya 2025 г.
Адвенчура, Симулятор, Инди, Автомобили
6.3 3 оценки

Анонсирован душевный симулятор сельского водителя "Заря"

Procy_on
Новости

Инди-разработчики из трех человек SBSR анонсировали сюжетный симулятор сельского водителя в постсоветском сеттинге «Заря».

В роли Василия вам предстоит помогать односельчанам, гонять на рыбалку, возить посылки, буксировать машины, жарить шашлык с мужиками в гаражах и т.д. Также внутри будет полноценный сюжет. Игра предложит вам "насладиться множеством аутентичных постсоветских "клише", начиная со старых автомобилей, заканчивая узнаваемыми из детства пейзажами и простыми радостями жизни".

Даты релиза у проекта пока нет.

44
28
Комментарии: 28
Ваш комментарий
Azok OsKveRniTEJI

😁Когда добавили кооператив.

36
saiditsme

😁 о, да

0
The_Igromator
18
Great-heartedElio

что за "постсоветские клише", любая деревня в России сейчас примерно так и выглядит. Только шашлык в гаражах никто не жарит, это дорого.

6
saiditsme

На трухне прочитал?

4
Azok OsKveRniTEJI

😏😁Когда шашлык стал дорогим удовольствием? Его даже школьники покупают и отдыхают потом у реки. Сам сколько раз видел, а городок небольшой.

3
Такой Пирог saiditsme

Xxlы и обиженные поклонники Дудя, у них всё так

3
Могикан Ирокезов

Ты чё больной, в России нет гаражей и машин потому, что это дорого!

P. S. Унитазов тоже нет!

0
Real Slim Shady

А выглядит неплохо)

4
JustA_NiceGuy

Артстайл красивый и судя по видео, физика машин тоже хорошая. Возможно поиграем (?)

3
yamakasi88
2
kulikulikuli

Душевно))) Это мы покупаем)))

1
Антидепрессант Док

Требуем хоть какой-то сюжет

1
Леший3

думал чет интересное..... увидел видео.. понятно... херня! 😀

1
U_Scarecrow_U

Надеюсь, каждые 50 км нужно будет менять редуктор и вручную перебирать коробку? Иначе неканон)

1
FroZZyChannel

Красиво, Атмосферненько выглядит)

0
База Базович

хм, это мы ждёмс, правда трейлер очень ии попахивает... Как буд-то жпт чат анимацию рисовал... но ждём больше новостей и подробностей.

0
yamakasi88
0
impostor300
0
Zolq

А по-Русски написать нельзя было название? Что за клоуны сраные... Какая нафиг "Чача"

0
cuckold

Ты даже "по-русски" не смог без ошибок написать, а туда же... А Чача - неплохой, грузинский алкогольный напиток.

0
i3I4KT0P

Полностью солидарен, но ведь Zдесь крутая буква "Z", на это и расчёт...

0
Fasticus

хаха годнота

0
deadfish

жесть ЖД

0
Uelma

Зачем, если есть mudrunner и.

0
Сеньор Мартинез

халтурные квадратные контуры буханки...и музкальное сопровождение вместо алегровой и кай метова какая то балалайка

-4
Бабин Син

Блевотный мыльный движок.

-4
Лидер_Мур

Это вам не пацифик драйв, все максимально дёшево и дубово

-12