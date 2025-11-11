ЧАТ ИГРЫ
ARC Raiders 30.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
6.7 208 оценок

Официально: продажи ARC Raiders превысили 4 млн копий

butcher69 butcher69

Экстракшен-шутер ARC Raiders от Embark Studios продолжает бить рекорды. Согласно данным разработчиков и издателя Nexon, общие продажи игры уже превысили четыре миллиона копий, а в минувший уик-энд одновременно в проект играли более 700 000 игроков на всех платформах.

Arc Raiders привлекла свыше 700 000 игроков одновременно на всех платформах в выходные

Игра была выпущена 30 октября для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК через Steam и Epic Games Store. В ARC Raiders игроки сталкиваются как друг с другом, так и с многочисленными опасностями окружающей среды, что делает каждую сессию уникальной.

Разработчики уже анонсировали планы по расширению мира игры, добавлению новых угроз ARC и внедрению множества новых способов взаимодействия с проектом. Полная дорожная карта на 2025 год уже доступна для ознакомления, что обещает поддерживать интерес игроков и расширять возможности кооперативного и соревновательного геймплея.

Студия Embark раскрыла дорожную карту обновлений Arc Raiders до конца 2025 года

ARC Raiders продолжает привлекать внимание благодаря сочетанию динамичных сражений и разнообразных PvPvE-механик, удерживая игроков и устанавливая новые стандарты в жанре.

GamingWorkshop

4млн х 3000р получается ?

Vinzed

-30% комиссия площадок

Raphtallia

Это с учетом рефандов, или без них?

RickeyIMBA

Думаешь много вернули этот "шедевр"?

Raphtallia RickeyIMBA

Без понятия, просто интересно.