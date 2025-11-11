Официально: продажи ARC Raiders превысили 4 млн копий

Экстракшен-шутер ARC Raiders от Embark Studios продолжает бить рекорды. Согласно данным разработчиков и издателя Nexon, общие продажи игры уже превысили четыре миллиона копий, а в минувший уик-энд одновременно в проект играли более 700 000 игроков на всех платформах.

Игра была выпущена 30 октября для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК через Steam и Epic Games Store. В ARC Raiders игроки сталкиваются как друг с другом, так и с многочисленными опасностями окружающей среды, что делает каждую сессию уникальной.

Разработчики уже анонсировали планы по расширению мира игры, добавлению новых угроз ARC и внедрению множества новых способов взаимодействия с проектом. Полная дорожная карта на 2025 год уже доступна для ознакомления, что обещает поддерживать интерес игроков и расширять возможности кооперативного и соревновательного геймплея.

ARC Raiders продолжает привлекать внимание благодаря сочетанию динамичных сражений и разнообразных PvPvE-механик, удерживая игроков и устанавливая новые стандарты в жанре.