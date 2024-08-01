Разработчики MMORPG Ashes of Creation опубликовали геймплей за Барда

Разработчики из Intrepid Studios рекомендуют ознакомиться с записью геймплейного стрима MMORPG Ashes of Creation, чтобы лучше понять особенности игры за класс Барда. Хотя пока это не укладывается в голову, что данная MMORPG когда-либо появится на ПК, сегодня команда поделилась записью прямой трансляции, где представлен геймплей за Барда в 4K качестве.

В представленном видео показана ранняя версия этого класса. Игроки смогут испытать Барда во время второго альфа-теста AoC, который стартует в октябре 2024 года.

В результате просмотра ролика пользователи могут изучить различные возможности класса, который способен усиливать команду при помощи баффов. Также в видео демонстрируются сражения с опасными врагами, давая представление о том, насколько полезным может оказаться Бард для группы.

На официальном форуме Intrepid Studios открыта специальная тема, где игроки могут оставить свои отзывы о просмотренном контенте. Команда разработчиков ожидает фидбэк, чтобы внести необходимые изменения в класс Барда.