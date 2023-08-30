Атмосферные концепт-арты и новые скриншоты Assassin's Creed: Mirage

Новая часть легендарной серии стелс-экшенов Assassin's Creed станет главной темой нового номера игрового журнала Game Informer. Пока он только готовится к печати, журналисты опубликовали массу новых материалов по ожидаемой игре. Они любезно поделились свежими скриншотами Assassin's Creed: Mirage, а также показали первые концепты игры.
В опубликованных концепт-артах Assassin's Creed: Mirage можно увидеть, как художники создавали атмосферные улицы Багдада. Еще на ранней стадии разработки проекта команда пыталась воссоздать архитектуру древнего города, которая граничит с рыночной суетой.
Вместе с этим Game Informer также представил свежие кадры из самой игры. На новых скриншотах можно увидеть улицы города, сцены с использованием инструментов убийц и обзор инвентаря.
Кроме этого, журналисты поделились дополнительными деталями игрового процесса Assassin's Creed: Mirage, главное из их наблюдений вы можете узнать ниже:
- Басим будет носить что-то вроде медали, указывающей на его звание в Незримых.
- В игре будет три типа внутриигровых "жетонов", каждый из которых позволит подкупать городских глашателей, покупать товары у торговцев и для подкупа артистов на улицах.
- Известность в Assassin's Creed: Mirage будет играть ключевую роль.
- Басим может прятать тела в тайниках, стогах сена и клумбах.
- Игрокам нужно будет соблюдать осторожность, срывая плакаты о розыске, чтобы NPC не предупредили ближайших охранников. Также в Мираж вернутся задания на подслушивание.
- Если шкала известности Басима заполнится, его в любое время будут преследовать элитные отряды стражников.
- Инструменты убийцы можно будет улучшать за счет ресурсов, всего до 3 уровней. Игроки смогут выбрать один перк для каждого уровня, то есть одновременно три активных перка для каждого инструмента.
- В игре можно будет улучшать экипировку, получая дополнительные перки на скрытность или эффективность в бою.
- По словам журналистов, в игре есть задания, где нужно будет обязательно менять костюм главного героя.
Assassin's Creed: Mirage выходит 5 октября на ПК, PS4, Xbox One, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
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