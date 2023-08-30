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Assassin's Creed: Mirage 05.10.2023
7.4 399 оценок

Атмосферные концепт-арты и новые скриншоты Assassin's Creed: Mirage

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Gutsz
Новости

Новая часть легендарной серии стелс-экшенов Assassin's Creed станет главной темой нового номера игрового журнала Game Informer. Пока он только готовится к печати, журналисты опубликовали массу новых материалов по ожидаемой игре. Они любезно поделились свежими скриншотами Assassin's Creed: Mirage, а также показали первые концепты игры.

В опубликованных концепт-артах Assassin's Creed: Mirage можно увидеть, как художники создавали атмосферные улицы Багдада. Еще на ранней стадии разработки проекта команда пыталась воссоздать архитектуру древнего города, которая граничит с рыночной суетой.

Вместе с этим Game Informer также представил свежие кадры из самой игры. На новых скриншотах можно увидеть улицы города, сцены с использованием инструментов убийц и обзор инвентаря.

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Кроме этого, журналисты поделились дополнительными деталями игрового процесса Assassin's Creed: Mirage, главное из их наблюдений вы можете узнать ниже:

  • Басим будет носить что-то вроде медали, указывающей на его звание в Незримых.
  • В игре будет три типа внутриигровых "жетонов", каждый из которых позволит подкупать городских глашателей, покупать товары у торговцев и для подкупа артистов на улицах.
  • Известность в Assassin's Creed: Mirage будет играть ключевую роль.
  • Басим может прятать тела в тайниках, стогах сена и клумбах.
  • Игрокам нужно будет соблюдать осторожность, срывая плакаты о розыске, чтобы NPC не предупредили ближайших охранников. Также в Мираж вернутся задания на подслушивание.
  • Если шкала известности Басима заполнится, его в любое время будут преследовать элитные отряды стражников.
  • Инструменты убийцы можно будет улучшать за счет ресурсов, всего до 3 уровней. Игроки смогут выбрать один перк для каждого уровня, то есть одновременно три активных перка для каждого инструмента.
  • В игре можно будет улучшать экипировку, получая дополнительные перки на скрытность или эффективность в бою.
  • По словам журналистов, в игре есть задания, где нужно будет обязательно менять костюм главного героя.

Assassin's Creed: Mirage выходит 5 октября на ПК, PS4, Xbox One, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Madfury

Denuvo + VMProtect DRM = Bye-Bye!

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RTYWD

Эта часть должна быть лучшей за последнее время

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