По сообщению Тома Хендерсона, Assassin's Creed: Mirage перенесена на октябрь

По словам известного инсайдера, релиз Assassin's Creed: Mirage отложили из-за более длительных сроков разработки. Assassin's Creed: Mirage — новая игра популярной франшизы, которая вернет более классическую формулу после ролевых игр с открытым миром Origins, Odyssey и Valhalla. Игра была анонсирована в прошлом году с датой выпуска, назначенной на начало 2023 года, но этого не произошло.
Последние слухи указывали на летнее окно запуска (говорили об августе), но, видимо, Ubisoft не сможет уложиться даже в этот срок. Инсайдер Том Хендерсон сообщил, что разработчикам нужно больше времени, чтобы завершить Mirage, и поэтому дата релиза в настоящее время перенесена на осень. Такая же обработка была зарезервирована для AC Nexus, игра VR также отложена:
Похоже, выпуск AC Mirage был отложен с августа по октябрь. VR-игра AC Nexus также была отложена на пару месяцев.
По игре ни одного геймплейного трейлера, по идее уже сейчас должна идти во всю рекламная движуха. И после этого юбики реально считают хорошей идеей выпускать отсосина в этом году. С таким подходом могут смело переносить его на следующий год, может что-то путное из этого да и выйдет.
НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ! Только не AC Nexus! Боги, за что?! Столько, СТОЛЬКО лет никакой информации кроме маааааааленького слива ни о чём, и тут опять перенос... Ладно хоть не отменили как Splinter Cell VR, и на том спасибо... Блин, если Mirage перенесли на октябрь (а именно в октябре-ноябре выйдет Oculus Quest 3), то тогда Nexus вообще может сдвинуться на следующий год, так как вряд ли они рискнут выпускать два ассассина чуть ли не одновременно, хоть и по сути на разных платформах. А такая надежда была поиграть в Nexus с релизом Q3, а то и вообще этим летом, чёрт...