По сообщению Тома Хендерсона, Assassin's Creed: Mirage перенесена на октябрь ©

По словам известного инсайдера, релиз Assassin's Creed: Mirage отложили из-за более длительных сроков разработки. Assassin's Creed: Mirage — новая игра популярной франшизы, которая вернет более классическую формулу после ролевых игр с открытым миром Origins, Odyssey и Valhalla. Игра была анонсирована в прошлом году с датой выпуска, назначенной на начало 2023 года, но этого не произошло.

Последние слухи указывали на летнее окно запуска (говорили об августе), но, видимо, Ubisoft не сможет уложиться даже в этот срок. Инсайдер Том Хендерсон сообщил, что разработчикам нужно больше времени, чтобы завершить Mirage, и поэтому дата релиза в настоящее время перенесена на осень. Такая же обработка была зарезервирована для AC Nexus, игра VR также отложена:

Похоже, выпуск AC Mirage был отложен с августа по октябрь. VR-игра AC Nexus также была отложена на пару месяцев.