Бюджет разработки Assassin's Creed Shadows превысил 100 миллионов евро

Ubisoft раскрыла множество подробностей на последнем собрании акционеров, от подтверждения разработки новой Ghost Recon до обсуждения провала Star Wars Outlaws. Также был раскрыт бюджет разработки Assassin’s Creed Shadows.

Генеральный директор Ив Гиймо и финансовый директор Фредерик Дюге заявили, что бюджет превысил 100 миллионов евро, или примерно 116 миллионов долларов. Однако фактические затраты, без учёта маркетинговых расходов, несомненно, гораздо выше. Анонсированная в сентябре 2022 года, игра разрабатывалась Ubisoft Quebec, но 14 других студий Ubisoft также оказали ей поддержку.

Независимо от того, окупились ли затраты на разработку или нет, Assassin’s Creed Shadows, несомненно, показала хорошие результаты для издателя. В США, по данным на май 2025 года, это третья по продажам игра с начала года, согласно Circana. Ubisoft также подтвердила более трёх миллионов игроков вскоре после запуска, а также второй по величине показатель продаж в первый день для серии (побив предыдущий рекорд, принадлежавший Assassin’s Creed Odyssey).

Assassin’s Creed Shadows доступна на Xbox Series X/S, PS5 и ПК. В этом году игра должна получить бесплатные обновления, такие как Новая игра+ и первое дополнение Claws of Awaji. Также, как сообщается, в следующем году появится кооперативный режим.