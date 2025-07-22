Первое сюжетное дополнение для Assassin's Creed Shadows выйдет уже осенью

Ubisoft официально подтвердила выход первого крупного сюжетного дополнения для Assassin’s Creed Shadows под названием Claws of Awaji. Согласно отчёту за второй финансовый квартал, релиз запланирован до конца сентября 2025 года. Дополнение предложит около десяти часов нового контента, в котором игроки вновь примерят роли Наоэ и Ясуке — теперь на острове Авадзи, расположенном южнее Осакского залива.

Сюжет Claws of Awaji разворачивается вокруг поисков утраченного сокровища, от которого зависит будущее Японии. Однако на пути героев встанет новая фракция противников — Сандзоку Иппа, разбойничий клан, специализирующийся на засадах и ловушках. Вместе с новым сценарием в игру добавят уникальное оружие — боевой шест, а также дополнительные навыки, снаряжение и способности для обоих персонажей.

Ранее по данным утечек и инсайдеров, изначально ориентиром для выхода дополнения была осень, и теперь Ubisoft официально подтвердила эти сроки и уточнила их в рамках квартального отчёта. Отмечается, что Claws of Awaji рассчитано на тех, кто уже завершил основную кампанию и ищет новые вызовы на территории феодальной Японии.

Эта новость появилась вскоре после того, как Ubisoft публично заявила об успешном запуске Assassin’s Creed Shadows и подчеркнула, что игра задала новую планку качества для будущих проектов компании:

Assassin’s Creed Shadows: Claws of Awaji выйдет до конца сентября 2025 года на всех платформах.