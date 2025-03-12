Ubisoft представила кинематографичный рекламный трейлер Assassin's Creed Shadows

До выхода Assassin’s Creed Shadows остаётся всё меньше времени, и Ubisoft активно разогревает интерес игроков. Компания выпустила новый кинематографичный трейлер, который станет основой телевизионной рекламной кампании игры.
В ролике зрителей погружают в атмосферу феодальной Японии, демонстрируя яркие постановочные сцены и центральных персонажей игры. Видео подчёркивает скрытность, динамичные сражения и уникальный сеттинг, который отличает Shadows от предыдущих частей серии.
Релиз Assassin’s Creed Shadows состоится 20 марта 2025 года, и уже сейчас Ubisoft активно готовит аудиторию к встрече с новой главой культовой франшизы.
Да? А где феодалы? Где акцент на узнаваемых событиях/людях эпохи? Когда показывали Эцио, всё сделали лаконично и показательно - Венеция, карнавал, смерть тамплиера. А тут чё-то непонятная возня в старо-японских декорациях какая-то.
В игре увидишь феодалов. А в минутном трейлере им места не нашлось.
Сколько бы расисты в комментах не бесились, Ясукэ получился весьма годным и солидным за такого будет приятно поиграть. Берем здоровенного негрилу, тяжелую шипастую дубину и гоу топтать мелких японских тамплиерчиков, размазывая их по стенам!
Хотя зная игры юби, я торопится не буду, подожду когда патчи и длс выйдут. Пока есть что играть
Кредо Убийцы: убисофт наносит теневой удар
Негр-самурай, негр-Северус Снейп...
японка шик, негр не в кассу вообще.
Обе не в тему вообще, вместо них должны были быть мужчины японцы, в ту эпоху да и сейчас в японий женщины максимум готовили, занимались хозяйством и рожали
Оденешь доспехи с маской ,вообще пофиг будет
Эх, скорее бы!(НЕТ)
Если даже будет на уровне вальгаллы,а скорее всего будет лучше из за механик ниндзя.То почему бы и нет ?
сейчас самое смешное, ubisoft обделались им теперь за этого негра не заплатят, компания которая продвигала все этого, отказалась выплачивать деньги игровым компаниям))))
Лучше бы данная игра вместе с трейлерами так и оставалась......в тени!
Кого разогревает? Игра слита за месяц до релиза. // Илья Борисов
Ты слил?
Отсосин критин шлаковс убейсофт как игровые разработчики умерли 15 лет назад после первых двух частей отсосина критина
Шо за брэд ты высрал
Первые 2 части были последними для убейсофт, всё остальное мусор а не игры
Третья часть, четвертая блэк флаг, изгой, юнити, хорошие игры
трейлер огонь! жду! 3500 стандарт версия прямо в их лаунчере, если что пишите помогу взять. релиз в их лаунчере на 6 часов раньше, т.е в час ночи по мск уже играть можно будет, в стиме только 7 утра. Или берите офку за 300-500 в стиме, тоже норм варик, но я лично решил в этот раз их поддержать и купить прямо в их магазе. Все таки как никак играю в эту серию с самого детства! Плюс у меня на готове геймпад 8BitDo и надеюсь там будет тактильная отдача
Тоже жду.Но поиграю попозже скорее всего, после пары патчей.Через месяц другой.Финалку надо добить ,кингдом кам 2 ещу не устанавливал.
понял, ну я финалку скипнул, не зашла, а кам2 прошел за 5 дней с релиза)