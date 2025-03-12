Ubisoft представила кинематографичный рекламный трейлер Assassin's Creed Shadows

До выхода Assassin’s Creed Shadows остаётся всё меньше времени, и Ubisoft активно разогревает интерес игроков. Компания выпустила новый кинематографичный трейлер, который станет основой телевизионной рекламной кампании игры.

В ролике зрителей погружают в атмосферу феодальной Японии, демонстрируя яркие постановочные сцены и центральных персонажей игры. Видео подчёркивает скрытность, динамичные сражения и уникальный сеттинг, который отличает Shadows от предыдущих частей серии.

Релиз Assassin’s Creed Shadows состоится 20 марта 2025 года, и уже сейчас Ubisoft активно готовит аудиторию к встрече с новой главой культовой франшизы.