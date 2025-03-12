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Assassin's Creed Shadows 20.03.2025
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
4.3 898 оценок

Ubisoft представила кинематографичный рекламный трейлер Assassin's Creed Shadows

IKarasik
Новости

До выхода Assassin’s Creed Shadows остаётся всё меньше времени, и Ubisoft активно разогревает интерес игроков. Компания выпустила новый кинематографичный трейлер, который станет основой телевизионной рекламной кампании игры.

В ролике зрителей погружают в атмосферу феодальной Японии, демонстрируя яркие постановочные сцены и центральных персонажей игры. Видео подчёркивает скрытность, динамичные сражения и уникальный сеттинг, который отличает Shadows от предыдущих частей серии.

Релиз Assassin’s Creed Shadows состоится 20 марта 2025 года, и уже сейчас Ubisoft активно готовит аудиторию к встрече с новой главой культовой франшизы.

-19
23
Комментарии: 23
Ваш комментарий
Аристов--Черный
В ролике зрителей погружают в атмосферу феодальной Японии

Да? А где феодалы? Где акцент на узнаваемых событиях/людях эпохи? Когда показывали Эцио, всё сделали лаконично и показательно - Венеция, карнавал, смерть тамплиера. А тут чё-то непонятная возня в старо-японских декорациях какая-то.

4
AndralStormborn

В игре увидишь феодалов. А в минутном трейлере им места не нашлось.

0
Light of Tfuth
Ubisoft представила кинематографичный рекламный трейлер Assassin's Creed Shadow
1
AndralStormborn

Сколько бы расисты в комментах не бесились, Ясукэ получился весьма годным и солидным за такого будет приятно поиграть. Берем здоровенного негрилу, тяжелую шипастую дубину и гоу топтать мелких японских тамплиерчиков, размазывая их по стенам!

Хотя зная игры юби, я торопится не буду, подожду когда патчи и длс выйдут. Пока есть что играть

1
Деиман

Кредо Убийцы: убисофт наносит теневой удар

0
Light of Tfuth
Кредо Убийцы: убисофт наносит теневой удар
0
PlayGonnor

Негр-самурай, негр-Северус Снейп...

0
TRADS80

японка шик, негр не в кассу вообще.

-1
Madiark

Обе не в тему вообще, вместо них должны были быть мужчины японцы, в ту эпоху да и сейчас в японий женщины максимум готовили, занимались хозяйством и рожали

1
VIGITAL1

Оденешь доспехи с маской ,вообще пофиг будет

0
Dark1994

Эх, скорее бы!(НЕТ)

-1
VIGITAL1

Если даже будет на уровне вальгаллы,а скорее всего будет лучше из за механик ниндзя.То почему бы и нет ?

-1
Dimursik

сейчас самое смешное, ubisoft обделались им теперь за этого негра не заплатят, компания которая продвигала все этого, отказалась выплачивать деньги игровым компаниям))))

-1
TerryTrix

Лучше бы данная игра вместе с трейлерами так и оставалась......в тени!

-1
Пользователь ВКонтакте

Кого разогревает? Игра слита за месяц до релиза. // Илья Борисов

-3
Partenavia

Ты слил?

0
Fatcannabis

Отсосин критин шлаковс убейсофт как игровые разработчики умерли 15 лет назад после первых двух частей отсосина критина

-7
UnnoticedCarissa

Шо за брэд ты высрал

0
Fatcannabis UnnoticedCarissa

Первые 2 части были последними для убейсофт, всё остальное мусор а не игры

-2
UnnoticedCarissa Fatcannabis

Третья часть, четвертая блэк флаг, изгой, юнити, хорошие игры

0
Лидер 666

трейлер огонь! жду! 3500 стандарт версия прямо в их лаунчере, если что пишите помогу взять. релиз в их лаунчере на 6 часов раньше, т.е в час ночи по мск уже играть можно будет, в стиме только 7 утра. Или берите офку за 300-500 в стиме, тоже норм варик, но я лично решил в этот раз их поддержать и купить прямо в их магазе. Все таки как никак играю в эту серию с самого детства! Плюс у меня на готове геймпад 8BitDo и надеюсь там будет тактильная отдача

-10
VIGITAL1

Тоже жду.Но поиграю попозже скорее всего, после пары патчей.Через месяц другой.Финалку надо добить ,кингдом кам 2 ещу не устанавливал.

-4
Лидер 666 VIGITAL1

понял, ну я финалку скипнул, не зашла, а кам2 прошел за 5 дней с релиза)

-3