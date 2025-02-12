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Atomfall 27.03.2025
Экшен, Ролевая, Выживание, От первого лица, Постапокалипсис
7.5 61 оценка

Новый трейлер Atomfall показал мир тайн и опасностей

butcher69
Новости

Студия Rebellion, известная по Sniper Elite и Zombie Army, выпустила новый трейлер Atomfall — мрачного экшена на выживание. Ролик переносит игроков в постапокалиптическую Северную Англию, где спустя 5 лет после ядерной катастрофы им предстоит разгадать тайны аварии в Виндскейле.

Выживание в постапокалиптической Англии в дебютном трейлере Atomfall

Игровой мир Atomfall включает болота, холмы, леса и английские деревушки, но он полон опасностей: банды, культисты и мутировавшие животные угрожают каждому выжившему. Игрокам предстоит исследовать зону карантина, искать ресурсы и решать, кому доверять, ведь не все встреченные персонажи желают добра.

Rebellion представила обширный геймплейный трейлер Atomfall

Игра выйдет 27 марта 2025 года на Xbox, PlayStation и PC, а также будет доступна в Game Pass с первого дня. Предзаказ открывает доступ к бонусам, включая DLC и ранний старт за три дня.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Лидер 666 Racist

Rebellion это дно, от них что-то годное не стоит ждать. Только посредственные игры уровня даже ниже юбисофт.

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My life is a game

ну тогда играем в геймпассе, а не покупаем
денуво

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Spillik My life is a game

Не пиши такие вещи. Тут многие не могут играть через гейпас, а другие нехотят.

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saa0891

Выглядит довольно интересно и атмосферно, конечно до фолыча далеко но в любом случае хочется уже попробовать.

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