Новый трейлер Atomfall показал мир тайн и опасностей

Студия Rebellion, известная по Sniper Elite и Zombie Army, выпустила новый трейлер Atomfall — мрачного экшена на выживание. Ролик переносит игроков в постапокалиптическую Северную Англию, где спустя 5 лет после ядерной катастрофы им предстоит разгадать тайны аварии в Виндскейле.

Игровой мир Atomfall включает болота, холмы, леса и английские деревушки, но он полон опасностей: банды, культисты и мутировавшие животные угрожают каждому выжившему. Игрокам предстоит исследовать зону карантина, искать ресурсы и решать, кому доверять, ведь не все встреченные персонажи желают добра.

Игра выйдет 27 марта 2025 года на Xbox, PlayStation и PC, а также будет доступна в Game Pass с первого дня. Предзаказ открывает доступ к бонусам, включая DLC и ранний старт за три дня.