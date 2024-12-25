Создатели Atomic Heart поздравили игроков с наступающим Новым годом

Студия Mundfish, создатели шутера Atomic Heart, поздравили игроков с наступающим Новым годом. Разработчики опубликовали арт, на котором персонажи из игры показаны через отражение в новогодней игрушке на ёлке.
Разработчики передали свои поздравления игрокам:
От всей команды нашей студии поздравляем вас с наступающим 2025 годом! Спасибо за вашу поддержку в этом году! Пусть Новый год принесет радость и множество игровых достижений. И продолжайте следить за новостями, ведь впереди нас ждёт много нового и интересного.
Atomic Heart доступна на PC, PS4, Xbox One, PS5 и Xbox Series X/S. Сейчас студия работает над третьем дополнением для игры "Чары морских глубин", которое выйдет 28 января 2025 года.
Не играла, но от души поздравляю создателей с успехом, он дорогого стоит, особенно в сегодняшнее нелегкое время. Когда смотрела видосы, не видела хейта, никакой политики, в отличие от того же сталкера. А тут реально, просто ребята сделали игру в российском сеттинге, которая и игрокам на западе, которые не политические, а простые игроки, понравилась. И без нацпафоса. И без вымаливания денег у государства. Вот просто взяли и сделали классную игру. Респект и уважение этим людям. Вот они прославляют Россию сильнее, чем те, кто с пеной у рта... я не мастер долгих речей, молодцы крч.
Умничка, глажу по голове тебя
Ну просто реально мне было удивительно, когда англоязычные чуваки прям хвалили игру про СССР и это было, кстати, в самом начале санкций, в самый разгар, так сказать, ситуации, когда со всех сторон лилось деpмо, прям реально в тот момент осознала, что настоящие игры вне политики, правда, до слез были впечатления
Были бы все игры вне политики и повестки, было бы прекрасно
И вне предрассудков, skol!
Жду дополнение! Надеюсь последнее ДЛС выйдет в этом же году осенью допустим и потом анонсик 2 части
Взаимно!) Жалко, что с "Ну, погоди" прогнулись только)
Так это же "НАШИ СЛОНЫ", чего вдруг прогнулись под западные тенденции?
Я конечно рад за наших создателей (которые делали игру, кажется, на Кипре), но куплю их игру, только когда она появится в стиме. Вы же в курсе, что им за эксклюзивность платит таже контора, по чьей указке закрыли Инст, Твит, Дискорд, Ютуб, вот теперь обдумывают про ватсап. Просто знайте, что вы заносите деньги тем, кто однажды задумается заблочить стим, в угоду продвижения своего недосервиса
Кстати, на счёт отражений, они прикрутили RT, который так долго рекламировали ещё до релиза?
Прикрутили, но оптимизировать не стали. Потребление памяти выросло чудовищно, на моей памяти даже киберпанк с трассировкой на впечатляющих — экономнее.
Лучшее поздравление с НГ, это сделать доступным в Steam для российских игроков.
****** пироги. :)
Ясно
главный герой внутри отражения выглядит скорёженным
Лучше бы игры взломали уже,а то на зеленом сайте дебаг версия
чувак, игра уже с бешенной скидкой давно, + есть акки за 100р или даже меньше ибо игре больше 2 лет скоро, а ты все еще "чтобы взломали"
Насчет взлома - его не будет, только если разрабы сами уберут денуво, ну где то еще годик или два может, или когда вторая часть выйдет
Когда последнее длс выпустят, мб тогда и денуво уберут.
Хотя, Резидент ивл 4 до сих пор с ней. Наверное, единственная часть серии, у которой так долго защита. В 8 достаточно быстро убрали.
А вот представьте себе, а что было бы если игру никто не купил или бы не предзаказал, игра могла бы раздаватся с большой скидкой 🫥 // Роман Чудинов
Она и так почти все время продается с 50% скидкой. 1600 за издание со всеми DLC.
То-есть, по нормальной цене) Кто-то еще помнит, что игори не должны стоить 100 баксов. Судя по нику, ты тоже должен помнить, и от современных цен у тебя должна челюсть отваливаться... упс.
Да и так цены норм. Всего за 11 тысяч взял ккд2 и монстер хантер вилдс, ещё и на сдачу на террарию
да у него и зп явно увеличилась с того момента
Да и нет игр за 100 баксов ща, средняя цена же 60-70 баксов
Это ты на каком регионе сидишь?