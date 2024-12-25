Создатели Atomic Heart поздравили игроков с наступающим Новым годом

Студия Mundfish, создатели шутера Atomic Heart, поздравили игроков с наступающим Новым годом. Разработчики опубликовали арт, на котором персонажи из игры показаны через отражение в новогодней игрушке на ёлке.

Разработчики передали свои поздравления игрокам:

От всей команды нашей студии поздравляем вас с наступающим 2025 годом! Спасибо за вашу поддержку в этом году! Пусть Новый год принесет радость и множество игровых достижений. И продолжайте следить за новостями, ведь впереди нас ждёт много нового и интересного.

Atomic Heart доступна на PC, PS4, Xbox One, PS5 и Xbox Series X/S. Сейчас студия работает над третьем дополнением для игры "Чары морских глубин", которое выйдет 28 января 2025 года.