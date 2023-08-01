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Baldur's Gate 3 06.10.2020
8.9 1 359 оценок

GOG бесплатно раздает тематический набор по Baldur's Gate 3

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butcher69
Новости

Релиз Baldur's Gate 3 для ПК, запланированный на послезавтра, стремительно приближается. Игра будет доступна в Steam и GOG. Для поднятия ажиотажа на последней платформе вы можете забрать подарочный набор Baldur's Gate 3..

Для получения Goodie Pack не обязательно иметь игру в своей коллекции. Набор "весит" 107 МБ и содержит: 3 обоев из Baldur's Gate III (см. ниже) - различных размеров, подходящих для разрешения как мониторов, так и смартфонов и планшетов; 24 смайлика Baldur's Gate III - изображающих некоторых сюжетных персонажей и т.д.

Получить эти подарки можно, нажав вот здесь (для этого необходимо авторизоваться). Предложение действительно до 4 августа.

Baldur's Gate 3 - это масштабная ролевая игра с открытым миром от создателей серии Divinity: Original Sin. Larian объявила о переносе даты выхода версии для ПК на месяц вперед, с 31 августа на 3 августа, чтобы избежать столкновения с выходящей в начале сентября Starfield от Bethesda. Версия для PlayStation 5, тем временем, немного отложена до 6 сентября, а версии для Xbox Series X и S остаются без даты выхода (подробнее о задержке Baldur's Gate 3 на Xbox здесь).

В интервью Винке сказал, что, по мнению разработчиков, стандартное прохождение Baldur's Gate 3 занимает от 75 до 100 часов. Однако игроки, которые хотят "сделать все", должны рассчитывать на удвоение этой цифры.

22
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
AleksandrLondon2077

Подумал игру в GOG бесплатно раздают

12
Mad_cloud

Это было слишком хорошо чтобы быть правдой

1
Korn_Katar

Тоже.

0
Dmitrii Muravev

"нажав вот (для этого необходимо авторизоваться) " интересная ссылка в скобках

5
Михаил Зиновьев

https://www.gog.com/ru/game/baldurs_gate_3_goodie_pack

4
Aellie

Красивые обои, но мои уже много лет напоминают мне о бренности бытия, и менять их не хочется

3
7fps

torrent бесплатно раздаст саму игру

-1
-zotik-
-2
LIMP11
-2
KirariShon

Вау. Завтра последний день подождать и все 🥰

Все, я падаю и умираю 🤗❤️

-7
gliga142

тут не онлифанс , ты сайтом ошиблась

3
KirariShon gliga142

Я переполнена эмоциями и чувствами от предвкушения 😅

-5
gliga142 KirariShon

и поэтому надо показать свою рогатку ?

2
KirariShon gliga142

Душный ты, небось с Пикабу 😶‍🌫️

-1
gliga142 KirariShon

неа , там даже не зареган ) обломас ..

-1