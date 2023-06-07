Battle Teams 2 21.03.2023
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В Battle Teams 2 рассказали про цивилизацию Хранителей Благодатного Огня

Степан Игнатьев Андреевич

7 июня опубликована статья с описанием истории Хранителей Благодатного Огня в Battle Teams 2, издатель уделяет внимание игровому лору и сюжету в бесплатном онлайн шутере.

Первыми живыми организмами на Земле BT2 были Титаны гигантских размеров, относящиеся к рептилиям, амфибиям и летающим существам. Теперь же можно увидеть лишь их скелеты.

Цивилизация кочевников Хранители Благодатного Огня путешествовала между планетами, именно они виновны в истреблении всех Титанов.

При помощи биотехнологий Хранители уничтожили Титанов, преобразовав их биомассу в существ-прислужников для сбора драгоценного ресурса "звездная пыль".

В дальнейшем Хранители покинули Землю и оставили своих слуг в качестве полубогов, которые начали терять силу из-за нехватки звездной пыли. После скрещения ДНК Титанов и слуг образовались люди.

Один из полубогов успел наделить людей возможностью размножения, после началась доминация человеческой расы. Напоминаем, что недавно в игре добавили PvE режим "Катаклизм" и 2-й сезон.

ПК
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