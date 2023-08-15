Battlefield 2042 Redux уже на подходе. DICE раскрывает детали нового контента

Electronic Arts только что раскрыла подробности о новом контенте, который появится в шутере 2021 года. Battlefield 2042 Redux позволит игрокам пережить лучшие события из предыдущих сезонов игры.
DICE уже официально работает над новой частью серии Battlefield, а фактически шутер разрабатывается тремя студиями Electronic Arts. Однако разработчики не забывают о Battlefield 2042 - студия анонсировала 6-й сезон игры и "Redux".
Это внутриигровое событие даст вам возможность пережить заново лучшие моменты прошлого года в Battlefield 2042. Включайтесь в игру и получайте новые впечатления, открывая еженедельные награды и обнаруживая новые игровые возможности в любимых режимах и картах — от «Штурма XL», «Тактического "ахвата», «Прорыва: Хаос» до «Захвата в нападении» и «Саботажа». Но подождите, это ещё не всё! Ваши выходные только что стали лучше. Впрочем, не только выходные, но и вся неделя. Получайте удвоенный опыт по выходным и еженедельные награды. И, конечно же, вас ждёт ещё множество улучшений, благодаря которым вам захочется возвращаться в игру снова и снова. Итак, во-первых... В событии «Ликвидаторы» вам придётся сойтись лицом к лицу с противниками в жестоких рукопашных схватках. Затем начинается «Битва за "Нордвик"», где главной задачей будет захватить цель во что бы то ни стало. Наконец, в «Восхождении Левиафана» вам будет необходимо сорвать операцию противника и заставить его отступить. Если вы пропустили какие-либо из этих невероятных событий, то теперь у вас есть второй шанс погрузиться в хаос и узнать, почему они сразу же завоевали признание игроков.
В Battlefield 2042 Redux будет реализована совершенно новая система прогрессии, позволяющая получать жетоны, которые используются для разблокировки наград. В каждом игровом варианте вы сможете получать жетоны, которые, в частности, позволят получить совершенно новые скины персонажей, транспортных средств и оружия, а также предыдущий контент из магазина.
Redux также обеспечит возвращение режимов с ограничением по времени. Разработчики опубликовали целый календарь, и фанаты смогут систематически принимать участие в новых испытаниях.
Не забыли разработчики и об улучшении качества игрового процесса - игроков ждут балансные исправления для инженеров и даже новый кодекс для тех, кто хочет узнать больше об истории Battlefield 2042.
DICE не отказывается от поддержки игры, и в октябре стартует шестой сезон игры, в котором, помимо прочего, появится еще одна новая карта.
Радует, что в следующем году выйдет новая часть, Зампелла может сделать чудо.
в следующем? скорее всего нет. 25 не раньше
Battlefield 2042 красный поток
Лучше бы нормально серию Bad Company ремейкнули!
Багофилд пердукс
Помёр Максим и хер с ним
всё равно из всех батлов только 4 и 1 лучшие
Двойка и 2142 вне конкуренции.