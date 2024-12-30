Новое видео Bloodborne Remaster Project демонстрирует потрясающие визуальные улучшения

Среди лучших и самых неожиданных проектов по моддингу, запущенных в этом году, был Bloodborne Remaster Project, который привносит потрясающие визуальные улучшения в одну из самых популярных ролевых игр, о чем свидетельствует новое видео, опубликованное в сети.

Монтаж конца 2024 года, предоставленный разработчиком проекта fromsoftserve, отлично справляется с задачей, подчеркивая улучшения, которые мод в настоящее время привносит практически в каждой локации в игре. От более высокого качества текстур до улучшенного освещения и многого другого, проект, созданный фанатами, выглядит так же хорошо, как и любой настоящий ремастер.