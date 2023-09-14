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Contra: Operation Galuga 2024 г.
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Konami анонсировала "переосмысление" классической Contra

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butcher69
Новости

В ходе сентябрьской Nintendo Direct компания Nintendo анонсировала переосмысление классической игры Contra для консоли Nintendo Switch.

Игра Contra Operation Galuga выйдет на Switch в 2024 году, разработчиком выступит компания WayForward, а издателем - Konami. Operation Galuga это "полное переосмысление классического экшена 80-х годов, в котором есть современная графика и звук, новые этапы, новые враги и боссы, новая игровая механика, обновленная система оружия".

Подтверждена возможность кооперативной игры для двух игроков в сюжетном режиме и для четырех игроков в аркадном режиме.

Оригинальная игра Contra вышла в 1987 году для NES, и за прошедшие годы серия получила множество продолжений, в том числе Super Contra, Contra III, Contra: Hard Corps, Contra 4 и другие спин-оффы. Contra: Rogue Corps вышла в 2019 году и является последней частью серии.

13
20
Комментарии: 20
Ваш комментарий
Сyberpunk

Моя любимая Контра! Играл всегда за Робота. 😌

11
Kenn1y

Аналогично, там ещё и сюжет нелинейный.

2
retorter

Что-то выглядит не сильно лучше, чем ЭТО:

4
Josuke_4444

Конечно круто что контра новая,но мне кажется они в 3D всё время деградируют,был shattared solider,который в своё время был нормальный по графике и хороший в геймплее,но потом 2019 года контра и тут.....

2
свидетель крайзиса

спасибо конечно но эпоха денди и сеги лет 30 назад закончилась и да для современных технологий выглядит убого

2
Kenn1y

Дизайн локаций никакой, лучше бы переиздали HC с Sega.

1
Trevor

очень похоже на сотни игр которые уже есть в стиме

0
Mad_cloud

Ништяк

1
NickolasBOSS

Да - это классика. Ностальгия ....

1
AutoSafe

судя по всему игра будет включать в себе Контру, Супер Контру и Alien Wars?

0
Famiclone

На пека дайте, че вы как эти

0
AlexFullBeast

Уже в стиме

0
TRADS80

шляпа, старая реально насталжи, иногда игрю в неё на эмуле

0
rossvel

Ну куда же без Секси герл в наше-то время.

0
VovanVV1982

годнота

0
Playstation Турция

выглядит как г авно

-1
OculusMortem

Так может хватит тогда смотреть в зеркало?

0
Playstation Турция OculusMortem

Ну так не смотри, кто тебе виноват.

0
ZackSnyder

кутота же!

-2
Rageinside

Выглядит так что убого как и Гаргульи

-2