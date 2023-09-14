Konami анонсировала "переосмысление" классической Contra

В ходе сентябрьской Nintendo Direct компания Nintendo анонсировала переосмысление классической игры Contra для консоли Nintendo Switch.
Игра Contra Operation Galuga выйдет на Switch в 2024 году, разработчиком выступит компания WayForward, а издателем - Konami. Operation Galuga это "полное переосмысление классического экшена 80-х годов, в котором есть современная графика и звук, новые этапы, новые враги и боссы, новая игровая механика, обновленная система оружия".
Подтверждена возможность кооперативной игры для двух игроков в сюжетном режиме и для четырех игроков в аркадном режиме.
Оригинальная игра Contra вышла в 1987 году для NES, и за прошедшие годы серия получила множество продолжений, в том числе Super Contra, Contra III, Contra: Hard Corps, Contra 4 и другие спин-оффы. Contra: Rogue Corps вышла в 2019 году и является последней частью серии.
Моя любимая Контра! Играл всегда за Робота. 😌
Аналогично, там ещё и сюжет нелинейный.
Что-то выглядит не сильно лучше, чем ЭТО:
Конечно круто что контра новая,но мне кажется они в 3D всё время деградируют,был shattared solider,который в своё время был нормальный по графике и хороший в геймплее,но потом 2019 года контра и тут.....
спасибо конечно но эпоха денди и сеги лет 30 назад закончилась и да для современных технологий выглядит убого
Дизайн локаций никакой, лучше бы переиздали HC с Sega.
очень похоже на сотни игр которые уже есть в стиме
Ништяк
Да - это классика. Ностальгия ....
судя по всему игра будет включать в себе Контру, Супер Контру и Alien Wars?
На пека дайте, че вы как эти
Уже в стиме
шляпа, старая реально насталжи, иногда игрю в неё на эмуле
Ну куда же без Секси герл в наше-то время.
годнота
выглядит как г авно
Так может хватит тогда смотреть в зеркало?
Ну так не смотри, кто тебе виноват.
кутота же!
Выглядит так что убого как и Гаргульи