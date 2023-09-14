Konami анонсировала "переосмысление" классической Contra ©

В ходе сентябрьской Nintendo Direct компания Nintendo анонсировала переосмысление классической игры Contra для консоли Nintendo Switch.

Игра Contra Operation Galuga выйдет на Switch в 2024 году, разработчиком выступит компания WayForward, а издателем - Konami. Operation Galuga это "полное переосмысление классического экшена 80-х годов, в котором есть современная графика и звук, новые этапы, новые враги и боссы, новая игровая механика, обновленная система оружия".

Подтверждена возможность кооперативной игры для двух игроков в сюжетном режиме и для четырех игроков в аркадном режиме.

Оригинальная игра Contra вышла в 1987 году для NES, и за прошедшие годы серия получила множество продолжений, в том числе Super Contra, Contra III, Contra: Hard Corps, Contra 4 и другие спин-оффы. Contra: Rogue Corps вышла в 2019 году и является последней частью серии.