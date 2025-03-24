Разработчики Crimson Desert представили возможности BlackSpace Engine на GDC 2025

На конференции GDC 2025 разработчики из Pearl Abyss продемонстрировали технологические возможности движка BlackSpace Engine, который используется в их предстоящем экшене с открытым миром Crimson Desert. В рамках презентации был показан видеоролик, демонстрирующий передовые технологии симуляции воды, тканей и волос.

Одной из ключевых особенностей движка стала GPU-симуляция тканей и волос, обеспечивающая реалистичное поведение и детализированную физику. Кроме того, в Crimson Desert применяются FFT Ocean Simulation и Shallow Water Simulation — технологии, позволяющие динамически отображать волны и приливы, создавая живую и изменчивую водную среду.

Crimson Desert предложит игрокам масштабное приключение по континенту Пайвел. В центре сюжета — история Клиффа и группы Greymanes, путешествующих по разнообразным регионам, включая густые леса, средневековые города, заснеженные горы и знойные пустыни. На пути игроки встретят множество колоритных персонажей и познакомятся с богатой культурой обитателей этого мира.

Релиз Crimson Desert запланирован на конец 2025 года. Игра выйдет на ПК (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X|S и Mac.