Разработчики Crimson Desert представили возможности BlackSpace Engine на GDC 2025

На конференции GDC 2025 разработчики из Pearl Abyss продемонстрировали технологические возможности движка BlackSpace Engine, который используется в их предстоящем экшене с открытым миром Crimson Desert. В рамках презентации был показан видеоролик, демонстрирующий передовые технологии симуляции воды, тканей и волос.
Одной из ключевых особенностей движка стала GPU-симуляция тканей и волос, обеспечивающая реалистичное поведение и детализированную физику. Кроме того, в Crimson Desert применяются FFT Ocean Simulation и Shallow Water Simulation — технологии, позволяющие динамически отображать волны и приливы, создавая живую и изменчивую водную среду.
Crimson Desert предложит игрокам масштабное приключение по континенту Пайвел. В центре сюжета — история Клиффа и группы Greymanes, путешествующих по разнообразным регионам, включая густые леса, средневековые города, заснеженные горы и знойные пустыни. На пути игроки встретят множество колоритных персонажей и познакомятся с богатой культурой обитателей этого мира.
Релиз Crimson Desert запланирован на конец 2025 года. Игра выйдет на ПК (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X|S и Mac.
И никакой унреал 5 не нужен.
ой заскулят, когда системки игры увидят, со всей этой физикой)
Напротив, они долго полировали данный движок. На нем бдо работает и показывает себя отлично.
ага, и в рекомендуемых 4070 =)
Это уже просто база. А что им писать, 1080? Ты на минималки смотри. В отличии от других игр, там нету 3080 итд.
да, они молодцы что все эффекты сделали отключаемыми, в итоге на минималках игра выглядит на 2014, и системки такие же
Будем посмотреть
Вода и дым шикарны, вот физикс и вернулся в полную силу)
Просто вбейте BlackSpace Engine на GDC 2025 на ютуб
Ну если сюжет подкачает, то можно будет тупо бродить, местностью любоваться.
Да, красиво. Но главный вопрос, будет ли интересно играть? Какого качества история? Оптимизация? Какие по качеству будут сайд квесты? Вот что главное... хоть 3000000км карту можно сделать....но как это играется....
Ждём.
FF7:Rebirth бы носом ткнуть в эту физику растений.
ну теперь то мы уж точно будем знать, как в мире Пайвел будут выглядеть сохнущие на ветках труселя и подштаники нашего обосравшегося в очередной битве персонажа, факт.
Знакомое освещение гвна, когда при дневном свете, есть абсолютно черные места, как его плащ в самом начале.
Им вот не стыдно это в 2025 показывать?
лучи отключены, есть видосы с лучами, там ок. БЕз лучей уже не заморачиваются
Тоже заметил, как будто на Скайрим скачал очередной "Ultra Graphon" ENB 🤔
А с чего вдруг им должно быть стыдно? Игра выглядит шикарно.
Физика и правда крутая, а вот графон в целом выглядит как то не выразительно 🤷♂️