ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Crimson Desert 2025 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Открытый мир
8 281 оценка

Разработчики Crimson Desert представили возможности BlackSpace Engine на GDC 2025

IKarasik IKarasik

На конференции GDC 2025 разработчики из Pearl Abyss продемонстрировали технологические возможности движка BlackSpace Engine, который используется в их предстоящем экшене с открытым миром Crimson Desert. В рамках презентации был показан видеоролик, демонстрирующий передовые технологии симуляции воды, тканей и волос.

Одной из ключевых особенностей движка стала GPU-симуляция тканей и волос, обеспечивающая реалистичное поведение и детализированную физику. Кроме того, в Crimson Desert применяются FFT Ocean Simulation и Shallow Water Simulation — технологии, позволяющие динамически отображать волны и приливы, создавая живую и изменчивую водную среду.

Crimson Desert предложит игрокам масштабное приключение по континенту Пайвел. В центре сюжета — история Клиффа и группы Greymanes, путешествующих по разнообразным регионам, включая густые леса, средневековые города, заснеженные горы и знойные пустыни. На пути игроки встретят множество колоритных персонажей и познакомятся с богатой культурой обитателей этого мира.

Релиз Crimson Desert запланирован на конец 2025 года. Игра выйдет на ПК (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X|S и Mac.

56
20
Комментарии: 20
Ваш комментарий
Пупсик 3D

И никакой унреал 5 не нужен.

12
VenomTRat

ой заскулят, когда системки игры увидят, со всей этой физикой)

1
Пупсик 3D VenomTRat

Напротив, они долго полировали данный движок. На нем бдо работает и показывает себя отлично.

3
VenomTRat Пупсик 3D

ага, и в рекомендуемых 4070 =)

Создатели Crimson Desert представили системные требования для ПК
-1
Пупсик 3D VenomTRat

Это уже просто база. А что им писать, 1080? Ты на минималки смотри. В отличии от других игр, там нету 3080 итд.

1
VenomTRat Пупсик 3D

да, они молодцы что все эффекты сделали отключаемыми, в итоге на минималках игра выглядит на 2014, и системки такие же

0
TheCalvariam

Будем посмотреть

7
VenomTRat

Вода и дым шикарны, вот физикс и вернулся в полную силу)
Просто вбейте BlackSpace Engine на GDC 2025 на ютуб

2
Чукча в чуме

Ну если сюжет подкачает, то можно будет тупо бродить, местностью любоваться.

2
Ди Гы

Да, красиво. Но главный вопрос, будет ли интересно играть? Какого качества история? Оптимизация? Какие по качеству будут сайд квесты? Вот что главное... хоть 3000000км карту можно сделать....но как это играется....

1
sa1958

Ждём.

1
LethalApple

FF7:Rebirth бы носом ткнуть в эту физику растений.

1
здрастЕ

ну теперь то мы уж точно будем знать, как в мире Пайвел будут выглядеть сохнущие на ветках труселя и подштаники нашего обосравшегося в очередной битве персонажа, факт.

0
Сережаа

Знакомое освещение гвна, когда при дневном свете, есть абсолютно черные места, как его плащ в самом начале.

Им вот не стыдно это в 2025 показывать?

-1
VenomTRat

лучи отключены, есть видосы с лучами, там ок. БЕз лучей уже не заморачиваются

0
hollo0w

Тоже заметил, как будто на Скайрим скачал очередной "Ultra Graphon" ENB 🤔

1
Janekste

А с чего вдруг им должно быть стыдно? Игра выглядит шикарно.

-2
hollo0w

Физика и правда крутая, а вот графон в целом выглядит как то не выразительно 🤷‍♂️

-2