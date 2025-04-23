Crusader Kings 3 преодолела отметку в четыре миллиона проданных копий

Paradox Interactive сообщила, что Crusader Kings 3 было продано четыре миллиона копий на всех платформах - ПК, консолях Playstation 5 и Xbox Series. Самая продаваемая средневековая стратегическая ролевая игра достигла этой отметки в начале этого года.

Выпущенная осенью 2020 года, Crusader Kings 3 покорила аудиторию по всему миру своей смесью историй, сосредоточенных на персонажах, и глубокого стратегического планирования в тщательно исследованном средневековом мире, который простирается от Атлантического океана до Индии и от Полярного круга до юга Сахары.

Директор игры Crusader Kings Александр Олтнер сказал:

Видеть успех Crusader Kings 3 как на компьютерах, так и на консолях - это такое удовольствие для нас! Миллионы людей увлекаются историей и пишут собственные драматические истории успеха и неудач, что является нашей главной целью. В этом году CK3 исполняется пять лет, и мы рады знать, что есть еще миллионы историй, которые ждут своего часа.

Ранее в этом году для Crusader Kings 3 анонсировали главу IV контента для ПК, которая включает в себя самое большое расширение карты в истории серии, поскольку открывает для игры Восточную и Юго-Восточную Азию.