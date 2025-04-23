Crusader Kings 3 преодолела отметку в четыре миллиона проданных копий

Paradox Interactive сообщила, что Crusader Kings 3 было продано четыре миллиона копий на всех платформах - ПК, консолях Playstation 5 и Xbox Series. Самая продаваемая средневековая стратегическая ролевая игра достигла этой отметки в начале этого года.
Выпущенная осенью 2020 года, Crusader Kings 3 покорила аудиторию по всему миру своей смесью историй, сосредоточенных на персонажах, и глубокого стратегического планирования в тщательно исследованном средневековом мире, который простирается от Атлантического океана до Индии и от Полярного круга до юга Сахары.
Директор игры Crusader Kings Александр Олтнер сказал:
Видеть успех Crusader Kings 3 как на компьютерах, так и на консолях - это такое удовольствие для нас! Миллионы людей увлекаются историей и пишут собственные драматические истории успеха и неудач, что является нашей главной целью. В этом году CK3 исполняется пять лет, и мы рады знать, что есть еще миллионы историй, которые ждут своего часа.
Ранее в этом году для Crusader Kings 3 анонсировали главу IV контента для ПК, которая включает в себя самое большое расширение карты в истории серии, поскольку открывает для игры Восточную и Юго-Восточную Азию.
Учитывая что игра для немногих результат неплохой.
Стратегии парадоксов стабильно продаются хорошо. Как и длц к ним. Ребята заняли нишу и успешно ее доят уже десятки лет.
и не зря ведь хлеб кушают
И чё? Бесплатное дополнение выпустили для игроков в честь этого? Нет? Вообще всё равно тогда.
Жутко неоптимизированная, но очень мод-френдли песочница, за что и ценю. А то многие разрабы пакуют файлы в хитровыеденные архивы, что бы изменить ничего нельзя было пользователю в игре по своему желанию.
Ну и хорошо.