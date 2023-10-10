Хвалебный трейлер Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Ровне две недели назад разработчик CDPR выпустил крупное сюжетное дополнение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 на ПК и консолях, где поклонников приключений в Найт-Сити ждала целая локация для исследования и захватывающий сюжет.
По итогу, игровое сообщество тепло приняло этот экшен, и чтобы показать это, польская студия выпустила специальный трейлер с отзывами.
В заключение стоит напомнить, что разработчики уже работают над новым патчем и планируют выпуск Ultimate-версии игры. В ходе недавней встречи с инвесторами также стало известно, что в производство запущена экранизация Cyberpunk 2077.
Ну на нормальном компе с максимальной графикой и новым RTX игра реально некст ген и геймплей отлично прокачали.
Достойная оценка - достойной игры
В игре багов нет, как фанат киберпанка говорю, мне можно верить.
Опять чей брехня, на релизе подобное тоже кидали и кажись там было обманкой, то ли проплатили чтоб оценку поставили выше, вероятно так же и тут.
Кому как, я сюжетку дополнения прошёл а нового поставщика добивать уже не стал, что то не так уж и интересно, как то натужно.
Может потом когда озвучат нормально добью, может от двухголосой озвучки такое.
Просто сюжетка нелепая шляпа, которая в рамках основного сюжета, ну вообще нахуй не нужна и совершенно нахуй не вписывается.
Ну такой же ублюдский скрин был и на стралфилде и на новом мортале, и там и там было лютое дерьмище. Каловое длс не сильно далеко ушло от них.
Хвалебный, от кого ?