Свежие подробности о Cyberpunk 2077: Phantom Liberty с последнего стрима разработчиков ©

CD Projekt RED раскрыла несколько интересных деталей о новом внутриигровом контенте Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, подробно рассказав о новых возможностях.



Хотя Phantom Liberty, как известно, ориентирована на новые боевые механики, стоит также ожидать появления новой системы боя на авто, редизайна перков и обновления полицейского ИИ (включая бои с Макс-таком). Среди дополнений - новое дерево навыков "Биочип" и новый район "Догтаун", эксклюзивный для этого расширения.

Однако если перейти к более интересным моментам, раскрытым в недавнем стриме разработчиков, то вот как игра будет меняться в сторону улучшения боевой механики в сочетании с деревом умений Биочипа. За подборку информации из стрима спасибо пользователю DrunkLad:

Очки Биочипа будут разбросаны по Догтауну в необозначенных местах, которые игрок сможет исследовать.

Чем больше вы сражаетесь, тем больше у вас адреналина, который дает вам кратковременные баффы (в частности, дополнительное здоровье) и специальные способности. Чем на большее количество людей вы примените свои способности, тем больше здоровья вы восстановите.

В технологическом древе будут перки, позволяющие расширить предел киберимплантов (так называемый Edgerunner). Но если вы превысите этот предел, то попадете в "режим ярости", в котором ваше здоровье уменьшится, но если совместить это с механикой адреналина, то вы сможете продолжать действовать, пока будете агрессивны и будете продолжать сражаться.

Упомянутое выше "состояние ярости" не приводит к потере контроля над персонажем, так что это не полный киберпсихоз.

Вы сможете нацеливаться на киберимпланты врагов, и они будут работать как слабые места противников. Уничтожение киберимплантов будет сопровождаться взрывом, похожим на AOE.

Монопровод сможет применять и распространять квикхаки через атаки.

Оптический камуфляж будет иметь апгрейд, который вернет вас туда, где вы его включили.

Перечисленные выше изменения свидетельствуют о том, что расширение будет направлено на улучшение боевого опыта. Более того, стычки с полицией теперь будут гораздо более захватывающими, поскольку механика полицейского ИИ была значительно усовершенствована, что позволяет получить гораздо более сложный боевой опыт.

Полицейские будут преследовать вас, а если потеряют, то продолжат искать вас по всему району. На карте будут отображаться значки, показывающие, где находится полиция и где она ведет поиск.

Макс-так десантируется с аэродинов (летающие авто)

Полиция может взломать и вывести из строя вашу машину, если вы попытаетесь сбежать.

Макс-так может взломать и раскрыть ваше местоположение, если они вас потеряют.

Минимальная сложность Макс-так - "Высокий", даже если игра установлена на "Низкий".

Полиция может применять различные тактики, например, пытаться подбить вас или установить блокпосты.

От полиции можно убегать, но это сложнее, чем в текущей версии, особенно по мере того, как вы собираете все больше звезд. Реакция полиции зависит от того, в каком районе вы находитесь.

В Догтауне вместо полиции будет работать Баргест, а в Пустошах - Милитех.

Значительно расширились возможности приобретения новых автомобилей, так как разработчики сообщили, что в новом расширении они активно работают над созданием новых "Car Gigs". Вот какие изменения в Car Gigs можно ожидать в Phantom Liberty:

Эль Капитан свяжется с вами, когда вы войдете в Догтаун, и даст задание захватить автомобили в окрестностях Догтауна и Найт-Сити, и вы должны привезти их в гараж.

Другие банды будут сражаться с вами за машины.

Выполняя эти задания, вы сможете разблокировать новые автомобили и орудия, установленные на них.

За некоторыми машинами нужно следить, другие нужно получить, сражаясь с другими бандами, третьи зависят от времени.

Вы должны потерять хвост (банды или полиции) до того, как доставите машину.

Эль Капитан прокомментирует состояние машины, если к моменту ее доставки она будет разбита.

Phantom Liberty может сыграть решающую роль в возрождении Cyberpunk 2077. Кроме того, благодаря включению DLSS 3.5 качество трассировки лучей будет гораздо выше, что позволит пользователям RTX в полной мере ощутить возможности расширения.