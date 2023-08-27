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Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.6 12 183 оценки

Свежие подробности о Cyberpunk 2077: Phantom Liberty с последнего стрима разработчиков

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Procy_on
Новости

CD Projekt RED раскрыла несколько интересных деталей о новом внутриигровом контенте Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, подробно рассказав о новых возможностях.

Хотя Phantom Liberty, как известно, ориентирована на новые боевые механики, стоит также ожидать появления новой системы боя на авто, редизайна перков и обновления полицейского ИИ (включая бои с Макс-таком). Среди дополнений - новое дерево навыков "Биочип" и новый район "Догтаун", эксклюзивный для этого расширения.

Однако если перейти к более интересным моментам, раскрытым в недавнем стриме разработчиков, то вот как игра будет меняться в сторону улучшения боевой механики в сочетании с деревом умений Биочипа. За подборку информации из стрима спасибо пользователю DrunkLad:

  • Очки Биочипа будут разбросаны по Догтауну в необозначенных местах, которые игрок сможет исследовать.
  • Чем больше вы сражаетесь, тем больше у вас адреналина, который дает вам кратковременные баффы (в частности, дополнительное здоровье) и специальные способности. Чем на большее количество людей вы примените свои способности, тем больше здоровья вы восстановите.
  • В технологическом древе будут перки, позволяющие расширить предел киберимплантов (так называемый Edgerunner). Но если вы превысите этот предел, то попадете в "режим ярости", в котором ваше здоровье уменьшится, но если совместить это с механикой адреналина, то вы сможете продолжать действовать, пока будете агрессивны и будете продолжать сражаться.
  • Упомянутое выше "состояние ярости" не приводит к потере контроля над персонажем, так что это не полный киберпсихоз.
  • Вы сможете нацеливаться на киберимпланты врагов, и они будут работать как слабые места противников. Уничтожение киберимплантов будет сопровождаться взрывом, похожим на AOE.
  • Монопровод сможет применять и распространять квикхаки через атаки.
  • Оптический камуфляж будет иметь апгрейд, который вернет вас туда, где вы его включили.

Перечисленные выше изменения свидетельствуют о том, что расширение будет направлено на улучшение боевого опыта. Более того, стычки с полицией теперь будут гораздо более захватывающими, поскольку механика полицейского ИИ была значительно усовершенствована, что позволяет получить гораздо более сложный боевой опыт.

  • Полицейские будут преследовать вас, а если потеряют, то продолжат искать вас по всему району. На карте будут отображаться значки, показывающие, где находится полиция и где она ведет поиск.
  • Макс-так десантируется с аэродинов (летающие авто)
  • Полиция может взломать и вывести из строя вашу машину, если вы попытаетесь сбежать.
  • Макс-так может взломать и раскрыть ваше местоположение, если они вас потеряют.
  • Минимальная сложность Макс-так - "Высокий", даже если игра установлена на "Низкий".
  • Полиция может применять различные тактики, например, пытаться подбить вас или установить блокпосты.
  • От полиции можно убегать, но это сложнее, чем в текущей версии, особенно по мере того, как вы собираете все больше звезд. Реакция полиции зависит от того, в каком районе вы находитесь.
  • В Догтауне вместо полиции будет работать Баргест, а в Пустошах - Милитех.

Значительно расширились возможности приобретения новых автомобилей, так как разработчики сообщили, что в новом расширении они активно работают над созданием новых "Car Gigs". Вот какие изменения в Car Gigs можно ожидать в Phantom Liberty:

  • Эль Капитан свяжется с вами, когда вы войдете в Догтаун, и даст задание захватить автомобили в окрестностях Догтауна и Найт-Сити, и вы должны привезти их в гараж.
  • Другие банды будут сражаться с вами за машины.
  • Выполняя эти задания, вы сможете разблокировать новые автомобили и орудия, установленные на них.
  • За некоторыми машинами нужно следить, другие нужно получить, сражаясь с другими бандами, третьи зависят от времени.
  • Вы должны потерять хвост (банды или полиции) до того, как доставите машину.
  • Эль Капитан прокомментирует состояние машины, если к моменту ее доставки она будет разбита.

Phantom Liberty может сыграть решающую роль в возрождении Cyberpunk 2077. Кроме того, благодаря включению DLSS 3.5 качество трассировки лучей будет гораздо выше, что позволит пользователям RTX в полной мере ощутить возможности расширения.

32
30
Комментарии: 30
Ваш комментарий
-zotik-

мм флешбеки из прошлого, столько всяких фишек описано

10
Ray Liotta

на словах ты лев толстой, а на деле...в этот раз точно дождемся релиза

5
luVol

Стрим ещё вчера был опомнились)

3
Just-Name

Скоро можно будет самим оценить, основная игра подарила кучу эмоций. Надеюсь и дополнение не подведёт! Единственное моё опасение что отсутствие дубляжа подпортит впечатления в целом.

3
Lvinomord

Ждём, ещё чуть-чуть осталось)

ЗЫ Очень бы хотелось получить летающий ави или свой,в крайнем случае чужой дрон.

1
MariusVi

Короч, без длс нет смысла играть. Либо пиратить, либо докупать длс к игре трёхлетней давности за 30 евро.

0
NatanieLzZ

Изменения касаются самой игры, а не находятся только в дополнении

0
Stalker608 NatanieLzZ

Мак-так и полиция да, а вот с кражей авто не понятно. Говорится, что появятся после того как попадаешь в догтаун, а в догтаун ты можешь попасть только с длс

0
neeXXXT

Самый ожидаемый релиз года, Старфилд всё равно выйдет из альфа версии года через пол после сотни патчей.

-3
Spillik

Не судите обо всех играх по киберпанку.

-1
Oscilograf

Надеюсь что нет. Кстати, что этот длс будет сразу играбельный - тоже не 100%.

3
neeXXXT Spillik

Я сужу о всех играх на выходе от Bethesda

1
wianewa Spillik

Ну да, Старфилд судят по играт серии ТЕС, где до сих пор багов целый ворох и большую часть фиксят не разрабы, которым плевать, а пользователи.

0
ToOldforTHIS

Херь. Нормальный киберпсихоз уже в моде запилили. А они его нормально перенести в игру не смогли

-3
HarmfulVillius

Большая часть из этого нафиг не надо.

-3
SubaruBrzDream
-2
Famiclone
Полицейские будут преследовать вас, а если потеряют, то продолжат искать вас по всему району. На карте будут отображаться значки, показывающие, где находится полиция и где она ведет поиск.

В ГТА это есть уже много лет, польские бездари преподносят это как одну из фишек дополнения

Это всё что надо знать об уровне продукта и тех, кто его разрабатывает

P.S. на стриме разрабов полиция как в "старые добрые" снова спаунилась из воздуха что тоже не вызывает ничего кроме стыда

-5
neeXXXT

В ГТА драки и гонки с полицией были одной из главных фишек игры даже при прохождении компании, на которую делался упор, в Киберпанке полиция вообще играет второстепенную роль, мне вообще было похрен на полицию, хотя в ГТА всегда было забавно подраться с ними, потому что сеттинг и стиль игры предрасполагает к веселым покатушкам/пострелушкам!

4
Ethan Hunt

Ну ГТА 5, более проработанная игра в сравнении с Cyberpunk

-5
Famiclone neeXXXT

Не важно какую роль она играет, если уж она есть в игре, то она обязана быть реализована как минимум не хуже. Поиск полицией нарушителя это базовая вещь для любой игры такого рода и практически в любой такой игре она реализована лучше чем здесь т.е. на базовом уровне

Столько лет разработки и столько денег вбухано, но такие базовые вещи как реакция толпы на нарушителя и поиск его полицией вводят спустя годы и преподносят это как фишки "нЫктс-хен" версии (реакция толпы) и дополнения (поиск полиции)

Это стыд и позор

1
Famiclone Ethan Hunt
Ну ГТА 5 это игра в сравнении с Cyberpunk

Пофиксил

0
NatanieLzZ Famiclone

В гта есть прокачка. Не важно какую роль она играет, но раз она есть в игре, то обязана быть как минимум не хуже, скажем, Neverwinter Nights 2, я правильно понял логику? Или у нас все же гта про страдание фигней с копами, а киберпанк сюжетная экшен/rpg? Зачем тратить время на ненужные вещи?

0
Dmitry_Quant

Фу поляки, самая мерзкая нация

ниже клоуны пишут что поляки смогли, ахах смогли выпустить один из провальных проектов , позорище

-8
NarkoSky

С головой проблемы?

2
Stalker608 NarkoSky

В игропром смогли, вот и бесится

1