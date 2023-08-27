Свежие подробности о Cyberpunk 2077: Phantom Liberty с последнего стрима разработчиков

CD Projekt RED раскрыла несколько интересных деталей о новом внутриигровом контенте Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, подробно рассказав о новых возможностях.
Хотя Phantom Liberty, как известно, ориентирована на новые боевые механики, стоит также ожидать появления новой системы боя на авто, редизайна перков и обновления полицейского ИИ (включая бои с Макс-таком). Среди дополнений - новое дерево навыков "Биочип" и новый район "Догтаун", эксклюзивный для этого расширения.
Однако если перейти к более интересным моментам, раскрытым в недавнем стриме разработчиков, то вот как игра будет меняться в сторону улучшения боевой механики в сочетании с деревом умений Биочипа. За подборку информации из стрима спасибо пользователю DrunkLad:
- Очки Биочипа будут разбросаны по Догтауну в необозначенных местах, которые игрок сможет исследовать.
- Чем больше вы сражаетесь, тем больше у вас адреналина, который дает вам кратковременные баффы (в частности, дополнительное здоровье) и специальные способности. Чем на большее количество людей вы примените свои способности, тем больше здоровья вы восстановите.
- В технологическом древе будут перки, позволяющие расширить предел киберимплантов (так называемый Edgerunner). Но если вы превысите этот предел, то попадете в "режим ярости", в котором ваше здоровье уменьшится, но если совместить это с механикой адреналина, то вы сможете продолжать действовать, пока будете агрессивны и будете продолжать сражаться.
- Упомянутое выше "состояние ярости" не приводит к потере контроля над персонажем, так что это не полный киберпсихоз.
- Вы сможете нацеливаться на киберимпланты врагов, и они будут работать как слабые места противников. Уничтожение киберимплантов будет сопровождаться взрывом, похожим на AOE.
- Монопровод сможет применять и распространять квикхаки через атаки.
- Оптический камуфляж будет иметь апгрейд, который вернет вас туда, где вы его включили.
Перечисленные выше изменения свидетельствуют о том, что расширение будет направлено на улучшение боевого опыта. Более того, стычки с полицией теперь будут гораздо более захватывающими, поскольку механика полицейского ИИ была значительно усовершенствована, что позволяет получить гораздо более сложный боевой опыт.
- Полицейские будут преследовать вас, а если потеряют, то продолжат искать вас по всему району. На карте будут отображаться значки, показывающие, где находится полиция и где она ведет поиск.
- Макс-так десантируется с аэродинов (летающие авто)
- Полиция может взломать и вывести из строя вашу машину, если вы попытаетесь сбежать.
- Макс-так может взломать и раскрыть ваше местоположение, если они вас потеряют.
- Минимальная сложность Макс-так - "Высокий", даже если игра установлена на "Низкий".
- Полиция может применять различные тактики, например, пытаться подбить вас или установить блокпосты.
- От полиции можно убегать, но это сложнее, чем в текущей версии, особенно по мере того, как вы собираете все больше звезд. Реакция полиции зависит от того, в каком районе вы находитесь.
- В Догтауне вместо полиции будет работать Баргест, а в Пустошах - Милитех.
Значительно расширились возможности приобретения новых автомобилей, так как разработчики сообщили, что в новом расширении они активно работают над созданием новых "Car Gigs". Вот какие изменения в Car Gigs можно ожидать в Phantom Liberty:
- Эль Капитан свяжется с вами, когда вы войдете в Догтаун, и даст задание захватить автомобили в окрестностях Догтауна и Найт-Сити, и вы должны привезти их в гараж.
- Другие банды будут сражаться с вами за машины.
- Выполняя эти задания, вы сможете разблокировать новые автомобили и орудия, установленные на них.
- За некоторыми машинами нужно следить, другие нужно получить, сражаясь с другими бандами, третьи зависят от времени.
- Вы должны потерять хвост (банды или полиции) до того, как доставите машину.
- Эль Капитан прокомментирует состояние машины, если к моменту ее доставки она будет разбита.
Phantom Liberty может сыграть решающую роль в возрождении Cyberpunk 2077. Кроме того, благодаря включению DLSS 3.5 качество трассировки лучей будет гораздо выше, что позволит пользователям RTX в полной мере ощутить возможности расширения.
мм флешбеки из прошлого, столько всяких фишек описано
на словах ты лев толстой, а на деле...в этот раз точно дождемся релиза
Стрим ещё вчера был опомнились)
Скоро можно будет самим оценить, основная игра подарила кучу эмоций. Надеюсь и дополнение не подведёт! Единственное моё опасение что отсутствие дубляжа подпортит впечатления в целом.
Ждём, ещё чуть-чуть осталось)
ЗЫ Очень бы хотелось получить летающий ави или свой,в крайнем случае чужой дрон.
Короч, без длс нет смысла играть. Либо пиратить, либо докупать длс к игре трёхлетней давности за 30 евро.
Изменения касаются самой игры, а не находятся только в дополнении
Мак-так и полиция да, а вот с кражей авто не понятно. Говорится, что появятся после того как попадаешь в догтаун, а в догтаун ты можешь попасть только с длс
Самый ожидаемый релиз года, Старфилд всё равно выйдет из альфа версии года через пол после сотни патчей.
Не судите обо всех играх по киберпанку.
Надеюсь что нет. Кстати, что этот длс будет сразу играбельный - тоже не 100%.
Я сужу о всех играх на выходе от Bethesda
Ну да, Старфилд судят по играт серии ТЕС, где до сих пор багов целый ворох и большую часть фиксят не разрабы, которым плевать, а пользователи.
Херь. Нормальный киберпсихоз уже в моде запилили. А они его нормально перенести в игру не смогли
Большая часть из этого нафиг не надо.
В ГТА это есть уже много лет, польские бездари преподносят это как одну из фишек дополнения
Это всё что надо знать об уровне продукта и тех, кто его разрабатывает
P.S. на стриме разрабов полиция как в "старые добрые" снова спаунилась из воздуха что тоже не вызывает ничего кроме стыда
В ГТА драки и гонки с полицией были одной из главных фишек игры даже при прохождении компании, на которую делался упор, в Киберпанке полиция вообще играет второстепенную роль, мне вообще было похрен на полицию, хотя в ГТА всегда было забавно подраться с ними, потому что сеттинг и стиль игры предрасполагает к веселым покатушкам/пострелушкам!
Ну ГТА 5, более проработанная игра в сравнении с Cyberpunk
Не важно какую роль она играет, если уж она есть в игре, то она обязана быть реализована как минимум не хуже. Поиск полицией нарушителя это базовая вещь для любой игры такого рода и практически в любой такой игре она реализована лучше чем здесь т.е. на базовом уровне
Столько лет разработки и столько денег вбухано, но такие базовые вещи как реакция толпы на нарушителя и поиск его полицией вводят спустя годы и преподносят это как фишки "нЫктс-хен" версии (реакция толпы) и дополнения (поиск полиции)
Это стыд и позор
Пофиксил
В гта есть прокачка. Не важно какую роль она играет, но раз она есть в игре, то обязана быть как минимум не хуже, скажем, Neverwinter Nights 2, я правильно понял логику? Или у нас все же гта про страдание фигней с копами, а киберпанк сюжетная экшен/rpg? Зачем тратить время на ненужные вещи?
Фу поляки, самая мерзкая нация
ниже клоуны пишут что поляки смогли, ахах смогли выпустить один из провальных проектов , позорище
С головой проблемы?
В игропром смогли, вот и бесится