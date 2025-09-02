ЧАТ ИГРЫ
Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9.1 33 296 оценок

В недавнем тизере CDPR нашли шифр

iNosferatu iNosferatu

Если открыть картинку в hex-редакторе, в файле можно найти ссылку на картинку монеты с изображением Цезаря

Но это явно заглушка и полноценно ссылка заработает лишь 4 сентября в 17:00 по МСК

А если сдвинуть название файла "wigvixQWK" на четыре символа, то получится "secretMSG"

Все это явно указывает на какой то необычный анонс, но его масштаб или направление все еще неизвестны

Ранее CDPR в своих социальных сетях опубликовали «Важное сообщение для граждан NUSA от президента Розалинд Майерс»

Источник  
12
1
Комментарии: 1
denius4

А мож просто полякам делать было нечего...Схему города архитекторы то рисовали.

1