В недавнем тизере CDPR нашли шифр

Если открыть картинку в hex-редакторе, в файле можно найти ссылку на картинку монеты с изображением Цезаря

Но это явно заглушка и полноценно ссылка заработает лишь 4 сентября в 17:00 по МСК

А если сдвинуть название файла "wigvixQWK" на четыре символа, то получится "secretMSG"

Все это явно указывает на какой то необычный анонс, но его масштаб или направление все еще неизвестны

Ранее CDPR в своих социальных сетях опубликовали «Важное сообщение для граждан NUSA от президента Розалинд Майерс»