В недавнем тизере CDPR нашли шифр

Если открыть картинку в hex-редакторе, в файле можно найти ссылку на картинку монеты с изображением Цезаря
Но это явно заглушка и полноценно ссылка заработает лишь 4 сентября в 17:00 по МСК
А если сдвинуть название файла "wigvixQWK" на четыре символа, то получится "secretMSG"
Все это явно указывает на какой то необычный анонс, но его масштаб или направление все еще неизвестны
Ранее CDPR в своих социальных сетях опубликовали «Важное сообщение для граждан NUSA от президента Розалинд Майерс»
А мож просто полякам делать было нечего...Схему города архитекторы то рисовали.