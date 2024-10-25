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Dead Island 2 21.04.2023
Экшен, От первого лица, Зомби, Открытый мир, Кооператив
8.2 2 260 оценок

Dead Island 2 привлекла 10 миллионов игроков

monk70
Новости

Dead Island 2 — захватывающая игра от первого лица с элементами экшена и истребления зомби, действие которой происходит на легендарных, залитых кровью улицах Лос-Анджелеса, — достигла рекордных десяти миллионов игроков.

Эта отметка была достигнута в тот же день, когда вышла Dead Island 2 Ultimate Edition, предлагающая бесплатное обновление всем владельцам Gold Edition, предоставляя им доступ ко всему контенту Hell-A.

Dead Island 2 Ultimate Edition включает в себя базовую игру, HAUS и SoLA (дополнения к закрученному сюжету Dead Island 2), а также множество стильных косметических предметов и смертоносного оружия,

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Кучинский Радион

Игра класс

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Snake2105

Ещё в том году прошел игру, графика шикарная и расчлененка классная, но вот сюжет простенький

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