Dead Island 2 привлекла 10 миллионов игроков

Dead Island 2 — захватывающая игра от первого лица с элементами экшена и истребления зомби, действие которой происходит на легендарных, залитых кровью улицах Лос-Анджелеса, — достигла рекордных десяти миллионов игроков.

Эта отметка была достигнута в тот же день, когда вышла Dead Island 2 Ultimate Edition, предлагающая бесплатное обновление всем владельцам Gold Edition, предоставляя им доступ ко всему контенту Hell-A.

Dead Island 2 Ultimate Edition включает в себя базовую игру, HAUS и SoLA (дополнения к закрученному сюжету Dead Island 2), а также множество стильных косметических предметов и смертоносного оружия,