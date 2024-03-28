Diablo 4 стала доступна в Game Pass на Xbox и ПК

Diablo 4 от Blizzard вышла сегодня на Game Pass как на Xbox, так и на ПК. Это одна из крупнейших игр, появившихся на подписке Microsoft за довольно долгое время, и первый крупный запуск Game Pass для продукта Activision-Blizzard с тех пор, как Microsoft приобрела издателя видеоигр за 68,7 миллиардов долларов в октябре прошлого года.
Это закладывает основу для выхода в Game Pass других крупных игр Activision-Blizzard, от Overwatch до Call Of Duty.
Diablo4 вышла в июне прошлого года. Изометрическая ролевая игра в жанре экшен (ARPG) в настоящее время находится в третьем сезоне, а четвертый сезон выйдет 14 мая. Это хорошая новость для новых игроков, так как они могут начать игру, имея достаточно времени до 4-го сезона. Как и в большинстве современных игр с живым сервисом, каждый сезон имеет свой собственный боевой пропуск, специальные события и другой новый контент.
Ну Русский и Белорусские регионы не доступны, танцы с бубном для смены региона устраивать не сильно то и хочется, так что так сказать : "ну вышла и вышла"
Может уже попробую поиграть ну на новый сезон.
зачем крепить бател нет ппц
А раньше нельзя было. У кого есть аккаунт, а то у меня закончился(
А у меня геймпасс внезапно кончился(