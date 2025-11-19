Слух: второй сезон Dispatch могут анонсировать на The Game Awards

На прошлой неделе состоялся грандиозный финал супергеройской интерактивной драмы Dispatch — вышли последние два эпизода сезона. Вопреки опасениям, концовка не только оправдала высокие ожидания аудитории, но и еще больше подогрела интерес к будущему этой вселенной. И хотя разработчики пока официально не подтвердили запуск производства сиквела, в сети уже начали появляться слухи о скором анонсе продолжения.

Источником обсуждения стал инсайдер M0hawkMark в социальной сети X (Twitter). По его информации, студия AdHoc Studios готовится анонсировать второй сезон Dispatch на церемонии The Game Awards, которая пройдет 11 декабря.

В качестве аргументов в пользу этой теории приводится несколько фактов:

Коммерческий успех: Всего за десять дней после релиза тираж игры превысил миллион копий, что является огромным достижением для такого уровня инди-проекта.

Связь с премией: В прошлом году игру на TGA представляли голливудские актеры Аарон Пол и Лора Бэйли. В этом году Dispatch номинирована в категории «Лучшая инди-игра», что делает сцену шоу идеальным местом для новостей.

Спрос: Инсайдер полагает, что на волне хайпа разработчики могут представить анонс даже без демонстрации геймплея, просто чтобы подтвердить намерения.

Сами авторы игры из AdHoc Studios пока высказываются осторожно, но с оптимизмом. В недавнем подкасте сооснователь студии Ник Херман признался, что успех проекта изменил их планы:

Три недели назад второй сезон был под большим вопросом. Теперь нам придется как минимум подумать об этом. Это приятная проблема.

Фанаты также заметили, что финальные эпизоды были подписаны как «Финал сезона», а не «Конец», что дает надежду на открытую дверь для продолжения.

Однако скептики отмечают, что полноценный релиз сиквела может состояться нескоро. Производство первого сезона заняло у небольшой команды почти семь лет (пусть это и связано с трудностями в производстве), а сейчас студия параллельно работает над игрой во вселенной Critical Role (Exandria). Кроме того, сейчас разработчики могут быть заняты портированием первого сезона на Xbox Series, мобильные устройства и Nintendo Switch 2.