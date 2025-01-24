Разработчики Doom: The Dark Ages показали новые скриншоты

Doom: The Dark Ages наконец-то получила точную дату выхода – приквел к перезапуску 2016 года должен выйти 15 мая. После презентации игры на Xbox Developer Direct от разработчика id Software создатели опубликовали порцию новых скриншотов.

По словам Марти Стрэттона и Хьюго Мартина из id Software, приквел нацелен на то, чтобы изобразить более могущественного Палача Рока, который ощущается ближе к геймплею классических игр франшизы.

Они также описывают The Dark Ages как идеальную отправную точку для новичков в франшизе, а также как подходящую для давних поклонников, с целью, чтобы каждая игра в современной трилогии Doom имела свою собственную атмосферу, хотя основные элементы франшизы все еще присутствуют.