9 минут геймплея Escape from Tarkov: Arena ©

Разработчик Escape From Tarkov Battlestate Games выпускает отдельный игровой проект под названием Escape From Tarkov (EFT) Arena. В этом сессионном многопользовательском шутере от первого лица будет использована игровая механика Escape From Tarkov, но с сессионными сражениями на аренах города Таркова. Портал IGN совместно с разработчиками опубликовал новый ролик, демонстрирующий 6 минут игрового процесса.

В Escape From Tarkov Arena будут представлены игровые режимы PvP и PvE, рейтинги, разблокировка оружия и снаряжения, а также уникальные функции для владельцев основной игры Escape from Tarkov, такие как возможность играть за основного персонажа. Игрокам предстоит принять участие в боях, организованных загадочной группой Мастеров Арены во главе с Хозяином.

В Arena будут рейтинговые и нерейтинговые режимы, а также режим «Последний герой», открытый для всех, режим командного боя на смерть под названием «Командный бой» и режим «Турнир по перестрелкам». Режим перестрелки будет включать 15-минутные матчи, в которых две команды по три игрока будут сражаться на четырех новых картах: Air Pit, Equator, Bowl и Bay 5.

На данный момент Battlestate Games не объявила официальную дату выхода Escape From Tarkov Arena. Arena будет доступна для бесплатной загрузки для существующих игроков EFT.