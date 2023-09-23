9 минут геймплея Escape from Tarkov: Arena

Разработчик Escape From Tarkov Battlestate Games выпускает отдельный игровой проект под названием Escape From Tarkov (EFT) Arena. В этом сессионном многопользовательском шутере от первого лица будет использована игровая механика Escape From Tarkov, но с сессионными сражениями на аренах города Таркова. Портал IGN совместно с разработчиками опубликовал новый ролик, демонстрирующий 6 минут игрового процесса.
В Escape From Tarkov Arena будут представлены игровые режимы PvP и PvE, рейтинги, разблокировка оружия и снаряжения, а также уникальные функции для владельцев основной игры Escape from Tarkov, такие как возможность играть за основного персонажа. Игрокам предстоит принять участие в боях, организованных загадочной группой Мастеров Арены во главе с Хозяином.
В Arena будут рейтинговые и нерейтинговые режимы, а также режим «Последний герой», открытый для всех, режим командного боя на смерть под названием «Командный бой» и режим «Турнир по перестрелкам». Режим перестрелки будет включать 15-минутные матчи, в которых две команды по три игрока будут сражаться на четырех новых картах: Air Pit, Equator, Bowl и Bay 5.
На данный момент Battlestate Games не объявила официальную дату выхода Escape From Tarkov Arena. Arena будет доступна для бесплатной загрузки для существующих игроков EFT.
Норм так тип своeго загасил :D
наверно карманы Никиты уже рвутся от бабла от читов))))
Наконец то когда арена выйдет и все ЧВКшники в купе с читерами свалят в неё я смогу пройти хоть раз эти сраные квесты.