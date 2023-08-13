Сегодня Payday 2 и Europa Universalis 4 исполнилось 10 лет ©

Десятилетие в игровой индустрии - это большой срок. Раньше за это время могло смениться два полных поколения консолей, а известные бренды получали по несколько сиквелов. И именно столько времени прошло с момента выхода Europa Universalis IV и Payday 2.

Ровно 10 лет назад, 13 августа 2013 года, на ПК дебютировали две замечательные игры - Payday 2 и Europa Universalis IV, а кооперативный шутер про ограбление банка также вышел на PS3 и Xbox 360.

В свое время обе игры были весьма значимыми релизами: Paradox впервые создала стратегию с таким масштабом и бюджетом, а авторы Payday 2 были на волне своей предшественницы, которая разошлась тиражом в несколько миллионов копий. Сегодня мы знаем, что за эти 10 лет ни одна из игр так и не получила полноценного продолжения, но у обеих игр есть множество дополнений и преданные поклонники, благодаря которым они до сих пор входят в топ-100 самых популярных игр в Steam.

Payday 2 - разошлась тиражом в несколько десятков миллионов копий, а пиковое количество игроков в Steam за последние сутки достигло 39 973 человек.

Europa Universalis IV - к 2021 году было продано 2 млн. копий, в пиковое количество игроков в Steam за последние сутки достигло 20 276