СМИ: В студии бывшего президента Rockstar North прошли увольнения

Студия Build a Rocket Boy, основанная президентом Rockstar North и продюсером Grand Theft Auto Лесли Бензисом, проводит увольнения.

В новом отчете PCGamesN говорится, что студия увольняет неизвестное на данный момент количество сотрудников из различных отделов, включая издательский, QA и художественный. Об увольнениях, говорится в сообщении, было объявлено внутри студии в понедельник.

Основанная в 2018 году, Build a Rocket Boy в настоящее время работает над двумя играми: Everywhere и Mindseye. Everywhere была впервые представлена в 2022 году, а в декабре прошла закрытая альфа-версия. Mindseye - это "сюжетный приключенческий экшен", в котором будут задействованы "футуристические транспортные средства и оружие, корпоративные и правительственные заговоры и зловещие новые технологии".

Ни для одной из игр студия не объявила дату выхода.

На момент публикации Build a Rocket Boy еще не прокомментировала увольнения.