Far Cry 6 стала доступна в библиотеке Xbox Game Pass

Xbox Game Pass сегодня добавляет Far Cry 6 в свою обширную библиотеку контента. Far Cry 6 — насыщенная контентом игра в продолжительной серии Ubisoft, в которой есть достаточно развлечений, чтобы занять геймеров на десятки часов. Один только её основной квест длится около 25 часов, а на изучение всего побочного контента уйдёт более 60 часов.
Вымышленная тропическая страна Яра, которая служит местом действия Far Cry 6, также является прекрасной игровой площадкой для исследования, а еще одним преимуществом игры является запоминающийся образ злодея Антона Кастильо, роль которого исполнил Джанкарло Эспозито, звезда сериала «Во все тяжкие».
И еще две новые появились, очень красивые и интересные игрухи:
Tin Hearts
Spirit of the North
Донатная помойка выставляется по F2P-модели всего лишь спустя год после релиза?
Где там донатная помойка и где там фри ту плей? Фаркрай 6 вышел 2 года назад.
Платные скины и бустеры гринда.
Ну без проблем игра проходится и без доната и гринда на средней сложности на геймпаде (с клаво-мышью ещё проще нпс тупые как пробки). Вопрос в том что сама по себе игра такая себе, да и концовка тоже вялая, хотя был потенциал сделать очень классный твист, если бы разработчики отказались от линейности сюжета и добавили бы хоть немного вариативности и несколько концовок, но это юбки, поэтому как-то так.
P.S. донат в сингловой игре осуждаю.