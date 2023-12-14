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Far Cry 6 07.10.2021
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица, Открытый мир, Кооператив
7.1 2 171 оценка

Far Cry 6 стала доступна в библиотеке Xbox Game Pass

monk70
Новости

Xbox Game Pass сегодня добавляет Far Cry 6 в свою обширную библиотеку контента. Far Cry 6 — насыщенная контентом игра в продолжительной серии Ubisoft, в которой есть достаточно развлечений, чтобы занять геймеров на десятки часов. Один только её основной квест длится около 25 часов, а на изучение всего побочного контента уйдёт более 60 часов.

Вымышленная тропическая страна Яра, которая служит местом действия Far Cry 6, также является прекрасной игровой площадкой для исследования, а еще одним преимуществом игры является запоминающийся образ злодея Антона Кастильо, роль которого исполнил Джанкарло Эспозито, звезда сериала «Во все тяжкие».

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
dangerous_beast

И еще две новые появились, очень красивые и интересные игрухи:
Tin Hearts
Spirit of the North

1
Fyjybv 24 24

Донатная помойка выставляется по F2P-модели всего лишь спустя год после релиза?

-4
Spillik

Где там донатная помойка и где там фри ту плей? Фаркрай 6 вышел 2 года назад.

1
Fyjybv 24 24 Spillik

Платные скины и бустеры гринда.

0
Михаил Волчун Fyjybv 24 24

Ну без проблем игра проходится и без доната и гринда на средней сложности на геймпаде (с клаво-мышью ещё проще нпс тупые как пробки). Вопрос в том что сама по себе игра такая себе, да и концовка тоже вялая, хотя был потенциал сделать очень классный твист, если бы разработчики отказались от линейности сюжета и добавили бы хоть немного вариативности и несколько концовок, но это юбки, поэтому как-то так.

P.S. донат в сингловой игре осуждаю.

0