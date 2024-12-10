Разработчики The Finals выпустили новый трейлер игры, посвящённый пятому сезону

Условно-бесплатный шутер от первого лица The Finals получил трейлер 5 сезона.

В новом сезоне нас ждёт свежая карта — городок Берналь, притаившийся у горы Пенья-де-Берналь. Разработчики обещают красивую колониальную площадь с узкими улочками, где можно и по крышам попрыгать, и стены попробивать. Разрушать там можно будет абсолютно всё — так что игроки сами решат, останется ли Берналь красивым городком или превратится в поле битвы.

Что касается арсенала — тут приготовили два любопытных ствола. Тяжёлому классу достанется винтовка ShAK-50, которая умеет выпускать сразу две пули за выстрел — от такого точно не убежишь. А средний класс получит Cerberus 12GA — трёхствольный дробовик с зажигательными патронами, который устроит настоящий фейерверк на поле боя. С гаджетами тоже всё интересно: лёгкий класс сможет ставить гравитационные вихри, затягивающие в себя всё подряд, а тяжёлый — использовать якорный арбалет, который буквально пригвождает противников к месту.

В пятом сезоне также появится социальная фича — Клубы. Теперь не придётся мучиться с поиском команды: можно будет просто вступить в подходящий клуб, общаться с другими игроками в чате и быстро находить напарников для любимых режимов. А чтобы было ещё интереснее, за игру в команде будут давать дополнительный опыт и фанатов.

Сезон начнётся уже 12 декабря. А сама игра доступна на ПК, PS5 и Xbox Series S/X, а с началом этого сезона заглянет и на PS4.