Завтра, 22 апреля, The First Berserker получит крупное обновление

Недавно упоминалось, что The First Berserker: Khazan, экшен-RPG от Neople и Nexon, получит обновление, которое внесет значительные улучшения и исправит несколько раздражающих ошибок. Сегодня южнокорейская компания представила больше подробностей с довольно длинным списком изменений.

Обновление выйдет завтра, 22 апреля, на всех платформах. Можно ожидать изменений баланса, механики, интерфейса, исправления ошибок и улучшения качества жизни. Список включает в себя несколько вещей, о которых мы раньше не знали: предметы, которые нельзя продать, также не будут использоваться в системе улучшения снаряжения, добавлена ​​возможность назначать навыки в меню снаряжения, улучшена видимость описаний навыков и видео, улучшены значки принадлежащих частей набора, добавлен символ, чтобы отличать навык, который мы знаем, но не используем, также будет возможность включить числовые значения на полосах здоровья и выносливости и многое другое.

Кроме того, были выполнены изменения, описанные ранее: улучшена маркировка на карте мира, исправлена ​​ошибка с достижением Standing Alone, улучшена опция нацеливания на врагов, исправления интерфейса, изменения в улучшении Дух защиты, в Кодексе Дафроны теперь отображаются слабости врагов и т. д. Вы можете найти все изменения в официальной записи в Steam.

Создатели уже планируют следующее обновление. В будущем также планируется выпуск бесплатного DLC.

The First Berserker: Khazan доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.