Трейлер запуска Forever Skies и видео о кастомизации дирижаблей ©

В преддверии выхода Forever Skies в раннем доступе Steam Early 22 июня компания Far From Home опубликовала трейлер запуска. Кроме того, было показано видео, демонстрирующее некоторые из способов, которыми вы можете настроить свою базу-дирижабль, чтобы она стала уникальной.

В Forever Skies вы - ученый, вернувшийся на Землю, разрушенную в результате глобальной экологической катастрофы. Вы будете управлять высокотехнологичным дирижаблем, расширять, перестраивать и ремонтировать его. Ищите и добывайте ресурсы, чтобы выжить, и сталкивайтесь с опасностями на поверхности. Ищите вирусные патогены, чтобы вылечить загадочную болезнь.