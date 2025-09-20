ПК-версия Frostpunk 2 получила полную поддержку геймпадов

11 bit studios выпустила очередное обновление для ПК-версии Frostpunk 2, в котором добавила полную поддержку контроллеров, новое круговое меню, улучшила интерфейс игры, внесла изменения в баланс и исправила различные баги. Подробнее ознакомиться с патчем 1.4 можно по ссылке.

Помимо этого, 18 сентября Frostpunk 2 вышла на PS5 и Xbox Series. Купить градостроительный симулятор можно в PS Store и Microsoft Store по цене $44,99. Кроме того, игра сразу же появилась в Game Pass.

Теперь, когда Frostpunk 2 доступна на всех основных платформах, следующим шагом должны стать DLC, которые, согласно дорожной карте 11 Bit Studios, запланированы к релизу после консольного запуска. До конца осени разработчики выпустят первое платное дополнение под названием Spectrum. Всего к игре должно выйти три DLC.

Напомним, что релиз Frostpunk 2 на ПК состоялся еще в сентябре 2024 года.