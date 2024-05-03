Для игры в Helldivers 2 будет требоваться аккаунт PlayStation network

Arrowhead объявила о том, что текущие игроки в Steam начнут видеть форму обязательного входа с 30 мая и должны будут связать свою учетную запись Steam и учетную запись PlayStation Network до 4 июня.
На форуме Steam игроки крайне недовольны этой новостью. Некоторые не смогут поиграть, так как psn не доступен в их стране. Другие считаю, что Sony крадёт и продаёт их данные. Третьи не видят смысла связывать Steam с консольной учеткой. Ещё до выхода игры сообщалось, что привязка к psn будет обязательной.
Как то тупо. Хоть и есть у меня акк. Скорее всего будет дикий хейт и они передумают
Тоже думаю так и будет, заводить акк ради входа в игру это перебор.
Хейт разве что к своей тупости.
Не все люди сидят на новостных сайтах. Многие купили за компанию с друзьями и на волне хайпа и им невдомёк о том, что в игре планировалась привязка к ПСН.
Они в Тсусиме на ПК тоже самое введут с релиза, так что это будет теперь нормой для всех портов Сони. Но решение да, странное - делать это уже у вышедшей игры
А вот это уже максимально глупый мув. Наоборот – с течением времени и популярностью в Steam надо было понять, что эту затею надо пересмотреть или отменить, даже если о ней объявляли в начале старта проекта. Я так понимаю, требования как-то связаны с мультиплатформеностью? Или зачем вообще такое обязательное условие вводить? Основания для этого есть? Или контракт с Sony надо отработать срочно, на фоне массовых отписок за цензуру в Stellar Blade?.. =)
Для чисто ПК игроков - костыль, но я рад, что можно будет на ПК платины бить в их играх