В сеть слили геймплей Hogwarts Legacy на PS4 ©

Приключенческий экшен с открытым миром Hogwarts Legacy, сеттинг которого был основан на книгах "Гарри Поттера", вышел еще в начале этого года. Игра от студии Avalanche Software была доступна только на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X, но уже на этой неделе сможет добраться и до консолей прошлого поколения. Как выглядит игра на устаревшем оборудовании можно узнать уже сейчас, благодаря слитому геймплею Hogwarts Legacy на PS4.

Пользователю под ником snorof8845, пришел диск Hogwarts Legacy для PS4 раньше официального релиза. Он не стал медлить и опубликовал несколько роликов с демонстрацией игрового процесса на консоли старого поколения от Sony, а также поделился некоторыми наблюдениями.

По его словам, он провел в игре более 10 часов и за это время не обнаружил серьезных проблем в версии игры для PS4. Во время его прохождение ему попался небольшой баг со звуком и странное отображение травы. Самой отличительной чертой Hogwarts Legacy на консоли прошлого поколения стали долгие загрузки, иногда пользователю преходилось ждать 40-120 секунд.

Hogwarts Legacy выйдет в официальный релиз на PS4 и Xbox One уже через несколько дней — 5 мая.