Silksong получила второй патч. Разработчики анонсировали дальнейшие улучшения

Hollow Knight: Silksong получила обновление 1.0.28650, в котором Team Cherry сосредоточилась на исправлении ряда ошибок. В том числе исправлений проблем, блокирующих прогресс.
Разработчики уже анонсировали ещё один крупный патч, который выйдет в ближайшие недели. Сейчас главный приоритет команды — исправление критикуемого китайского перевода. Это одна из главных причин, по которой средний рейтинг Silksong в рекомендациях Steam составляет 83% (многие китайские игроки всё ещё жалуются на очень плохой перевод). Ожидается, что внедрение улучшенного перевода займёт около 3–4 недель.
В следующем патче разработчики также улучшат поддержку геймпадов на ПК.
Полный список изменений в патче 1.0.28650 доступен по ссылке.
Для Hollow Knight было три десятка патчей. Масса народа, завороженная всякими медиа и восторженными мемасными комментариями, не играя толком в оригинал, прониклась ажиотажем и кинулась покупать отчасти сырой продукт, а потом разочаровалась в отзывах.
Напридумывали себе воздушных замков. При том, что игру три землекопа 6 лет создавали.
Я вот был поклонником проекта, когда он еще не был так популярен, тогда дилогия Ори была больше на слуху. Силксонг особо не ждал, но с интересом поиграю позже. Пусть продолжают править, на НГ можно пощупать или даже позже, после выхода ДЛС, за этим тоже дело не станет, уверен.
За то время, что ушло на 100% не встретил ни одного бага. Скорее всего патчами будут баланс править. Тот же знак Архитектора (и мух) скорее всего понерфят.
Ты о чем вообще ? в каких отзывах и кто разочаровался ? у игры реальная оценка 90%+
а в некоторых странах рейтинг доходит до 97-98%.
ты хоть почитай эти отзывы для начала. там китайцы бомбят из за не очень хорошо сделанной локализации.
Ну норм. через полгода можно будет сыграть.