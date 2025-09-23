Silksong получила второй патч. Разработчики анонсировали дальнейшие улучшения

Hollow Knight: Silksong получила обновление 1.0.28650, в котором Team Cherry сосредоточилась на исправлении ряда ошибок. В том числе исправлений проблем, блокирующих прогресс.

Разработчики уже анонсировали ещё один крупный патч, который выйдет в ближайшие недели. Сейчас главный приоритет команды — исправление критикуемого китайского перевода. Это одна из главных причин, по которой средний рейтинг Silksong в рекомендациях Steam составляет 83% (многие китайские игроки всё ещё жалуются на очень плохой перевод). Ожидается, что внедрение улучшенного перевода займёт около 3–4 недель.

В следующем патче разработчики также улучшат поддержку геймпадов на ПК.

Полный список изменений в патче 1.0.28650 доступен по ссылке.